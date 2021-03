Rokt ernennt Chief Product Officer, um die Transformation des E-Commerce zu beschleunigen

NEW YORK, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Rokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie, gab heute die Ernennung von Hunter Yaw zum Chief Product Officer bekannt. Yaw wird die Produktentwicklung von Rokt leiten und eine zentrale Rolle in Rokts Produktstrategie und Roadmap-Entwicklung spielen. Yaw stößt zu einem spannenden Zeitpunkt zum Team, da Rokt nach der kürzlich erfolgten Serie-D-Finanzierung in Höhe von 80 Mio. US-Dollar und der rasanten Beschleunigung des E-Commerce in den Jahren 2020 und 2021 seine globale Expansion fortsetzt.

Vor Rokt baute und leitete Hunter die Produkt- und Partnerschaftsteams bei Loadsmart, einem Startup, das an der Digitalisierung des Logistikmarktes in Nordamerika arbeitet, und hatte mehrere Positionen im Produktteam bei Shapeways, einem 3D-Druck-Startup mit Sitz in New York, inne. Er stieg bei einem Reise-Startup in Moskau in den Tech-Bereich ein, wo er die Partnerschaft mit Airbnb leitete, und baute und verkaufte anschließend sein eigenes Startup, das Daten für Restaurants bereitstellt.

CEO Bruce Buchanan bemerkte zu dieser Ernennung: „Hunter verfügt über die einzigartigen Fähigkeiten eines Produktvisionärs, die erforderlich sind, um die komplexen Probleme zu bewältigen, die wir im Transaction Moment lösen. Ich freue mich, ihn als Chief Product Officer an Bord zu haben, da wir weiterhin eine so starke Dynamik dabeihaben, E-Commerce intelligenter, schneller und besser zu machen."

„Ich bin begeistert, bei Rokt zu sein und ein bahnbrechendes, disruptives E-Commerce-Produkt zu entwickeln", sagte Yaw. „Die Kultur bei Rokt ist klar darauf ausgerichtet, die Probleme der Kunden mit vielseitigen Technologielösungen zu lösen. Meine Leidenschaft für und meine große Erfahrung in der Produktentwicklung werden es mir ermöglichen, das bereits starke Produktportfolio von Rokt zu erweitern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase zu bringen."

Rokt investiert weiter in die Verstärkung des Führungsteams. Rokt hat den E-Commerce in 16 Ländern transformiert, indem es KI einsetzt, um Kunden beim Online-Kauf personalisierte und relevante Erlebnisse zu bieten und das verborgene Potenzial in jedem Transaktionsmoment freizulegen.

Weitere Informationen zu Rokt finden Sie unter rokt.com.

Für weitere Informationen zu dieser Ankündigung wenden Sie sich bitte an press@rokt.com.

####

INFORMATIONEN ZU ROKT

Rokt ist der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie, der den Transaction Moment von Best-in-Class-Unternehmen wie Live Nation, Groupon, Staples, Lands' End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint und HelloFresh unterstützt. Das Ziel von Rokt: Den E-Commerce intelligenter, schneller und besser gestalten.

Durch seine proprietäre Technologie ermöglicht es Rokt seinen E Commerce-Kunden, ihr Markenengagement zu steigern und neue Einnahmen im Transaction Moment zu erzielen. So können sie sich von der Konkurrenz abheben und jedem Kunden eine herausragende, individuelle Erfahrung bieten.

Das Unternehmen wurde in Australien gegründet und ist heute in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien, Australien, Neuseeland, Singapur und Japan tätig. Erfahren Sie mehr unter rokt.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1456255/Hunter_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/570354/Rokt_Logo.jpg