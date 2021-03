In ein paar Tagen, nämlich am 1. April, löst Leonard Birnbaum den langjährigen E.ON-Vorstandschef Johannes Teyssen ab. „Mit der Integration von innogy ist der große Konzernumbau von E.ON erst einmal erfolgreich abgeschlossen. Für die neue E.ON kommt es in den nächsten Jahren darauf an, auf diesem stabilen Fundament aufzubauen und das Unternehmen als Treiber der europäischen Energiewende im digitalen Zeitalter für unsere Kunden, die Gesellschaft und unsere Investoren weiterzuentwickeln“, wurde Aufsichtsrats-Vorsitzender Karl-Ludwig Kley per Pressemitteilung zitiert. Kurzum: Nach einem Konzernumbau will man nun, mit Birnbaum an der Spitze, wachsen.

Abwärtstrend überwunden