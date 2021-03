Thomas Vogel ist neuer Country Manager DACH bei Content Guru

Content Guru, der führende Anbieter von Customer-Engagement- und Experience-Lösungen, hat im Zuge seines weltweiten Wachstumskurses Thomas Vogel zum neuen Country Manager in der Region DACH ernannt. In seiner neuen Position wird er den Kundenstamm von Content Guru in den deutschsprachigen Märkten weiter ausbauen und das Unternehmen so bei der weiteren Expansion unterstützen. Seinen Aufgaben geht der neue Country Manager DACH vom regionalen Hauptsitz von Content Guru in München aus nach.

Thomas Vogel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche und bringt eine starke Expertise bei der Führung von Vertriebsteams mit. So leitete er zuletzt als Director Sales Enterprise Germany, Austria & Switzerland die Vertriebsgeschicke des Telekommunikationsunternehmens Polycom GmbH. In dieser Position gelang es ihm, die Verkaufszahlen für Video- und UC-Lösungen signifikant auszubauen. Davor stand er als Vertriebsleiter in Diensten von Avaya Deutschland GmbH & Co KG, wo er erfolgreich den Contact-Center-Vertrieb steuerte. Frühere Stationen seiner Karriere führten Vogel zu Unternehmen wie General Motors, IBM und Vodafone.