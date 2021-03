Zwei digitale Gesundheits-Startups setzen sich für die nächste Generation der Primärversorgung in Kenia ein – für einen besseren Weg der Patienten Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.03.2021, 09:00 | 41 | 0 | 0 16.03.2021, 09:00 | TAIPEI, Taiwan, und NAIROBI, Kenia, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iXensor Co., Ltd. (6734.TWO)

iXensor, der Pionier der mobilen Gesundheit, geht eine Partnerschaft mit dem Health-Tech-Unternehmen Ilara Health ein, um den Mangel an erschwinglichen medizinischen Tests für nicht übertragbare Krankheiten in Kenias Primärversorgungseinrichtungen zu beheben, indem mehr als hundert kleine Kliniken mit integrierter Point-of-Care-Diagnostik versorgt werden. „In Kenia und auf dem gesamten Kontinent besteht ein akuter Bedarf an der Früherkennung von Stoffwechselkrankheiten. Mit dem PixoTest von iXensor können unsere Partnereinrichtungen dies anbieten. Das PixoTest POCT-System ist erschwinglich und portabel und seine Datenintegrationsfunktion ermöglicht es uns, das System remote für das Patientenmanagement zu verwenden, wodurch gewährleistet wird, dass die Erkrankungen der Patienten mit höchster Qualität behandelt werden können“, so Emilian Popa, CEO von Ilara Health. Mehr als 70 % der Patienten, die zur medizinischen Behandlung kleine Kliniken aufsuchen, benötigen Tests und werden in der Regel an größere klinische Zentren überwiesen. Der Zeitaufwand und die Kosten für den Besuch großer medizinischer Zentren sind jedoch für die meisten Patienten ein enormes Hindernis. Durch die Verbindung der handtellergroßen PixoTest-Diagnostik von iXensor mit der Mbali-Health-Plattform von Ilara Health bieten die beiden Startups schnelle Bluttests und digitale Kommunikationsdienste für Patienten direkt über Kliniken an. Dr. Mwihurih Githinji kommentierte: „Aufgrund von Änderungen im Lebensstil werden nicht ansteckende Krankheiten zu einer immer größeren Belastung für das Gesundheitswesen, wobei Diabetes und Bluthochdruck an höchster Stelle stehen. Wenn ich Diabetes oder Prädiabetes früher erkennen kann, verläuft das Management viel schneller.“ Dr. Carson Chen, der CEO von iXensor, meinte dazu: „Die Möglichkeit, die Bluttestergebnisse direkt über die Mobiltelefone der Patienten zu übermitteln, ist ein großer Vorteil, den wir den medizinischen Fachkräften vor Ort bieten können. Zusammen mit Ilara Health werden wir den Zugang zu rechtzeitigen und qualitativ hochwertigen medizinischen Tests für mehr Patienten, die eine bessere Versorgung benötigen, weiter ausbauen.“ Über iXensor

iXensor, der Pionier des mobilen Gesundheitswesens, nutzt Smartphones für mobile medizinische Diagnostik in Laborqualität. 2017 führte iXensor das PixoTest-Blutzuckermesssystem als weltweit ersten von der US-amerikanischen FDA zugelassenen, auf der Smartphone-Kamera basierenden Bluttest ein. Auf der Grundlage der PixoTech-Plattform hat sich iXensor in die Bereiche Selbsttests für zu Hause und klinische Diagnostik für Infektionskrankheiten, Frauengesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgewagt. Pressekontakt

Sprecher: Patrick Liao

Firmenwebsite: www.ixensor.com

E-Mail: pr@ixensor.com

Telefon: +886-2-8751-1335, Durchwahl 205 Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7fd3198-7a7b-4a9c ...





