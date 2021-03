Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) , ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, unterstützte die hohen Markterwartungen an „Wasserstoffwerte“ und insbesondere an den deutschen Vertreter SFC Energy durch eine klare Zukunftsvision mit einem Umsatzziel von 350-400 Mio EUR in 2025.

Und dafür braucht es Aufträge und noch wichtiger zufriedene Kunden. Da oft die ersten Aufträge einen Testcharakter haben: Funktioniert die Brennstoffzelle im gewünschten Einsatzgebiet? Werden die Anforderungen erfüllt? Stimmen Preis – Leistung überein? Ergebnis können dann weitere Aufträge sein. Deshalb sind die sogenannten Initialorders so wichtig?

Brennstoffzellen in 4 indische Bundesstaaten ausgeliefert – netzferne Gebiete



Im Rahmen des Auftrags, der 2020 verbucht werden konnte, lieferte SFC Energy über seinen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. 48 EFOY Pro 12000 Duo Brennstoffzellensysteme aus. Und in 4 nordindischen Bundesstaaten werden sie in Solar-Hybrid-Microgrids zur Stromversorgung in netzfernen Gebieten eingesetzt. Jedes System besteht aus zwei EFOY Pro 12000 Brennstoffzellen mit einer Gesamtausgangsleistung von 1.000 Watt, einem Solarpanel mit 5.000 Watt, einer Li-Ionen-Batterie und einem intelligenten Energiemanagementmodul. Und die Systeme kommen zur Energieversorgung einer Gruppe von Unterkünften zum Einsatz, in der insgesamt etwa 50 Personen untergebracht sind. Durch die Lösung ist die Versorgung der Beleuchtung, der Ventilation sowie den Betrieb von Entertainment-Systemen und das Aufladen von Kommunikations- und weiteren Endgeräten sicher.

„SFC-Brennstoffzellen zeigen vor allem in abgelegenen Regionen abseits des konventionellen Stromnetzes eine überlegene Leistung. Besonders im Vergleich zu Dieselgeneratoren entfalten sie ihr volles Potenzial. Diese erste serielle Installation dieser Art in Indien ist ein wichtiger Schritt für uns und unseren Partner. Wir sehen in Indien und weltweit großes Wachstumspotenzial, das wir mit unseren innovativen und bewährten Brennstoffzellenlösungen erschließen wollen“, sagt Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG.