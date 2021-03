Dass die Renditen am US-Anleihemarkt vorerst nicht weiter steigen, sorgt dafür, dass die Stimmung am Aktienmarkt trotz zunehmender Unsicherheiten vorsichtig optimistisch bleibt.

Der Impfstopp mit dem Astrazeneca-Vakzin führt zu einer gewissen Rückbewegung in die „Stay-at-Home“-Aktien, der Trend könnte allerdings nur vorübergehender Natur sein.

Die Anleger blicken noch immer zuversichtlich in die Zeit nach der Pandemie, agieren aber zunehmend defensiver, da zum einen die weiteren Verzögerungen im Impfablauf zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommen, an dem die dritte Infektionswelle gerade anrollt. Zum anderen ist nicht klar, wie sich die Zinsen weiter entwickeln werden.

Die Investoren hoffen, dass sich die US-Notenbank auf ihrer morgigen Sitzung klar positioniert, wie sie den jüngsten Zinsanstieg revidieren oder zumindest stoppen will. Es besteht das Risiko, dass der Aufwärtsdruck bei den Zinsen anhält, wenn die Märkte mit den Aussagen der Fed nicht zufrieden sind. Das könnte den Unruheherd bei den Technologieaktien wieder anheizen. Bislang haben die teils kräftigen Gegenbewegungen aus technischer Sicht noch nicht zu sauberen Bodenbildungen geführt. Die Erholung der vergangenen Tage steht damit weiter auf sehr wackligem Fundament. Da ein erneutes Abrutschen nicht ausgeschlossen werden kann, üben sich viele Anleger in Zurückhaltung.

An der Wall Street gewinnen Airline-Aktien stark an Wert. Die Märkte haben ein neues Kapitel aufgeschlagen – eines der Welt nach dem „Stay-at-Home“-Trend. Das Leben wird Ende des Jahres hoffentlich weniger vor dem Bildschirmen stattfinden – darauf basiert die Sektor-Rotation, die wir gerade an den Börsen erleben.