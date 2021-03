Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax wieder über Marke von 14 500 Punkten Nach dem trägen Wochenstart am deutschen Aktienmarkt wagen die Anleger am Dienstag einen neuen Anlauf nach oben. Positive Impulse kommen von der Wall Street, wo sich die Rekordserie beim Dow Jones Industrial und beim S&P 500 am Montag fortsetzte. …