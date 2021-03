Antwort: Sie alle wurden in den letzten drei Tagen zu FENIX Global Artist Ambassadors. Und sie alle führen zur Zeit Interviews über ihre Karrieren und ihre Entscheidung, FENIX beizutreten. Mit wem? Mit unserem außerordentlich talentierten und engagierten Global Artist Ambassador Mr. Will Nunziata, einem in New York City ansässigen Regisseur und Kreativen der Theater-, TV- und Filmindustrie.

Wir sind tief beeindruckt und begeistert von der zunehmenden Unterstützung durch prominente Künstler auf der ganzen Welt. Wir werden jedes Quäntchen unserer kollektiven Energie nutzen, um dies in den kommenden Wochen voll und ganz zu rechtfertigen.