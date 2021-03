16.03.2021 – Eine hohe Nachfrage zum Jahresende sicherte der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) trotz Corona einen relativ hohen Auftragseingang, annähernd so hoch wie im Rekordjahr 2019. Und nach einem RWE Renewables Auftrag über 33 MW in Frankreich vor wenigen Tagen (11.03.2021) folgt heute ein Auftrag aus Italien:

35 MW für süditalienischen Windpark

Nordex hat einen weiteren Auftrag aus Italien erhalten. Und die Nordex Group liefert zehn Turbinen des Typs N131/3600, die für einen 35-MW-Windpark in der Region Basilicata in Süditalien bestimmt sind. Zudem umfasst der Auftrag einen Service-Vertrag der Turbinen über zunächst zwei Jahre. Der Name des Kunden und des Projekts werden auf Kundenwunsch nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group liefert die N131/3600-Anlagen im Betriebsmodus von 3,5 MW auf Stahlrohrtürmen mit 114 Meter Nabenhöhe. Und die Lieferung und Errichtung der Turbinen erfolgt bereits im Mai dieses Jahres. Die Fertigstellung des Windparks ist dann für den Spätherbst 2021 vorgesehen. Anschließend werden die Anlagen vom Nordex-Service vom nahegelegenen Service Point in Policoro gewartet.

Und die Zahlen für 2020 bestätigten die gemachten Prognosen

Also kein negativer Impact für den Kurs, möglicherweise Entschuldigung für weitere kurzfristige Gewinnmitnahmen, aber dauerhaft sollte der Windanlagenbauer mit immer höheren dauerhaften und wiederkehrenden Dienstleistungserträgen sein Wachstum beschleunigen können. Corona war eine „Störung“ auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft – und dafür ist Windenergie unerlässlich: Für die bereits jetzt schon teilweise subventionsfreie Stromproduktion ist Windenergie wichtiges Element. Auch grüner Wasserstoff in geplant vielen GW wird beispielsweise in Chile’s windreichen Patagonien durch Windenergie produziert werden – und nicht nur dort.