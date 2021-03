HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 480 auf 535 Euro angehoben. Investitionen in künftiges Wachstum lasteten kurzfristig zwar auf den Margen des Finanzdienstleisters, verbesserten aber die mittelfristigen Perspektiven, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei von hoher Qualität./ajx/ck

