goldinvest.de Ecograf baut Zusammenarbeit mit Koreas größtem Batterie-Recycler aus Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 16.03.2021, 10:02 | 118 | 0 16.03.2021, 10:02 | Positive Testergebnisse des Recyclingverfahrens bringen EcoGraf einer vielversprechenden Kooperation näher! Positive Testergebnisse des Recyclingverfahrens bringen EcoGraf einer vielversprechenden Kooperation näher! Nach erfolgreichen Tests wollen EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) und das führende koreanische Batterierecycling-Unternehmen SungEel HiTech Co. Ltd ('SungEel') ihre Zusammenarbeit ausbauen. Beide Partner wollen erstmals eine echte Kreislaufwirtschaft für Batteriegraphit möglich machen. Die Unternehmen kündigten so an, dass sie mit der technischen Planung für eine modulare Pilotanlage beginnen. Die Pilotanlage soll helfen, das EcoGraf-eigene Reinigungsverfahren zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von hochreinem Batterie-Kohlenstoff-Anodenmaterial aus Produktionsabfällen und 'schwarzer Masse' aus Lithium-Ionen-Batterie-Materialien im industriellen Maßstab zu bewerten. Denn SungEel hat Interesse bekundet, den maßgeschneiderten EcoGraf™-Recyclingprozess zur Rückgewinnung des Kohlenstoffanodenmaterials in ihre geplanten neuen Recyclinganlagen in Europa und Südkorea einzubauen! Diese Zusammenarbeit bietet für Ecograf einen klaren Weg zur Kommerzialisierung seines EcoGraf-Recyclingprozesses mit einem großen asiatischen Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingunternehmen.

Abbildung 1 - Globale Vorbehandlungsanlagen von SungEel (siehe www.sungeelht.com) SungEel produziert in seinem südkoreanischen hydrometallurgischen Werk derzeit 6.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterie-Materialien pro Jahr, wobei eine Steigerung auf 18.000 Tonnen pro Jahr geplant ist. SungEel gewinnt Kathodenmetalle zurück, die Ni, Co, Cu, Mn, Al und Li enthalten. Derzeit wird das Kohlenstoff-Anodenmaterial nicht zurückgewonnen. Durch die Hinzunahme des EcoGraf™-Prozesses zur Rückgewinnung von Kohlenstoffanodenmaterial kann SungEel den Kreislauf des Batterierecyclings schließen und zu einer Kreislaufwirtschaftslösung beitragen.

Abbildung 2 - SungEels Kreislaufwirtschaftslösung Das Schließen des Kohlenstoffkreislaufs beim Batterierecycling hat das Potenzial, nicht nur die Kosten pro Batterieeinheit zu senken, sondern auch die Kohlenstoffemissionen für den gesamten EV-Sektor zu reduzieren. Das Batterierecycling gewinnt bei führenden EV- und Lithium-Ionen-Batterieherstellern zunehmend an Bedeutung, angeregt durch jüngste staatliche Interventionen. SungEel wird die schwarze Masse für die Pilotanlage für die Produktqualifizierungsphase zur Verfügung stellen und wird seine Co-Investition in den Pilotprozess überprüfen, sobald das anfängliche technische Design abgeschlossen ist und die Kostenschätzungen zur Verfügung stehen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Limited hielten oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen EcoGraf Limited und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über EcoGraf Limited berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.



Diesen Artikel teilen Wertpapier

EcoGraf Aktie





0 Autor abonnieren

Disclaimer