PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys geht vorsichtig ins neue Jahr. Für 2021 würden Erlöse von 150 bis 200 Millionen Euro angepeilt, teilte das MDax -Unternehmen am Montagabend in Planegg bei München mit. Das ist deutlich weniger als die 327,7 Millionen Euro, die Morphosys 2020 erzielt hatte. Anlegern schmeckte das gar nicht. Die Papiere von Morphosys brachen am Dienstag um knapp elf Prozent auf 74,90 Euro ein und setzten damit die Talfahrt der vergangenen Wochen fort. Seit Jahresbeginn verlor das Papier gut ein Fünftel.

In der Umsatzprognose seien allerdings keine weiteren Meilensteinzahlungen neben den jüngst verkündeten 16 Millionen Euro von GlaxoSmithKline enthalten, teilte Morphosys weiter mit. Außerdem lasse die Prognose Raum für "Schwankungen aus dem ersten vollen Jahr der Markteinführung von Monjuvi und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die im ersten Halbjahr 2021 voraussichtlich größer sein werden."