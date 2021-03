10,3 Kilogramm Elektroabfall pro Kopf in Deutschland im Jahr 2018

WIESBADEN (ots) - Alte Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, Smartphones und

Computer: 2018 wurden in Deutschland 853 000 Tonnen Elektro- und

Elektronikgeräte entsorgt. Das entsprach 10,3 Kilogramm pro Person, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welt-Recycling-Tags am 18. März

2021 mitteilt. Damit stieg der durchschnittliche Elektroabfall pro Kopf im

Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Kilogramm (2017: 10,1 Kilogramm). Gegenüber 2015

nahm er um knapp 1,5 Kilogramm zu.



In den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) wurden 2018 rund 4 Millionen

Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte in Abfallsammelstellen entsorgt. Im Schnitt

waren das rund 8,9 Kilogramm pro Person. Die EU-weit höchsten Abfallmengen pro

Kopf verzeichneten Schweden (14,2 Kilogramm), Österreich (13,2 Kilogramm) und

Irland (12,9 Kilogramm). In Rumänien verursachte jede Einwohnerin und jeder

Einwohner hingegen nur 2,4 Kilogramm Elektroschrott (Daten von 2016).







Deutschland



Dass die Menge des entsorgten Elektro- und Elektronikmülls in den letzten Jahren

gestiegen ist, mag auch an der Ausstattung der meisten Haushalte in Deutschland

mit den unterschiedlichsten Geräten liegen: Anfang 2020 besaßen beispielsweise

97 % der Haushalte einen Fernseher, 92 % einen Computer und 98 % ein Handy oder

Smartphone.



Die Entsorgung von Elektrogeräten in Deutschland erfolgt nach dem Elektro- und

Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Verbraucherinnen und Verbraucher können auf

dieser Grundlage ihre alten Elektrogeräte kostenlos bei den kommunalen

Sammelstellen und - unter bestimmten Bedingungen - auch im Handel abgeben.



Weitere Informationen



Die Eurostat-Daten werden im Rahmen der "Richtlinie über Elektro- und

Elektronikaltgeräte" (EU-Richtlinie WEEE-II) erhoben. Die EU-Daten zum Elektro-

und Elektronikabfall finden Sie in der Eurostat-Datenbank.



Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind

im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



