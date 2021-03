EIT InnoEnergy stärkt europäische EV-Batterierohstoff-Lieferkette mit Unterstützung von hochreinem Mangan-Projekt

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das Chvaletice-Projekt wird Europas

schnell wachsende EV-Industrie mit einer nachhaltigen, lokalen und langfristigen

Versorgung mit Manganprodukten in Batteriequalität versorgen



EIT InnoEnergy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3096806-1&h=3662503765&u=htt

ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3096806-1%26h%3D2133909

081%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.innoenergy.com%252F%26a%3DEIT%2BInnoEnergy&a=EI

T+InnoEnergy) , der weltweit größte Innovationsmotor für nachhaltige Energie,

hat seine Unterstützung für das tschechische Chvaletice-Mangan-Projekt von Euro

Manganese bekannt gegeben und hilft damit, die Ambitionen zu erfüllen, eine

wettbewerbsfähige und nachhaltige Wertschöpfungskette für Batteriezellen in

Europa zu schaffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zusätzlich zu einer Anfangsinvestition von 250.000 EUR wird EIT InnoEnergy EuroManganese dabei unterstützen, die Finanzierung für die vollständige kommerzielleEntwicklung des Manganprojekts Chvaletice bis zu 362 Mio. EUR zu sichern. EITInnoEnergy wird Euro Manganese auch dabei helfen, Abnahmeverträge mit Kundenabzuschließen, indem es sein Netzwerk von Industriepartnern nutzt,einschließlich der European Battery Alliance (EBA), für die es das industrielleEntwicklungsprogramm leitet.Die Nachricht folgt einer Ankündigung des Vizepräsidenten der EuropäischenKommission, Maros Sefcovic, vom 12. März 2021, wonach eine900-Millionen-Euro-Partnerschaft zwischen Horizon Europe und der EBAeingerichtet werden soll, um Forschung und Innovation im Batteriesektor zufördern. Nach einem Ministertreffen der EBA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3096806-1&h=3627370959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3096806-1%26h%3D3130032916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eba250.com%252F5th-high-level-ministerial-meeting-of-the-european-battery-alliance%252F%26a%3Dministerial%2Bmeeting%2Bof%2Bthe%2BEBA&a=Ministertreffen+der+EBA) , an dem auchEU-Minister und die Europäische Investitionsbank (EIB) teilnahmen, sagteSefcovic: "Die Beteiligung der EIB ist hier entscheidend, um das Risiko vonRohstoffprojekten zu verringern, zusätzliche private Gelder zu mobilisieren unddie geschätzte Finanzierungslücke von 15 Milliarden Euro bis 2025 effektiv zuschließen."In der gleichen Sitzung beauftragte Sefcovic EIT InnoEnergy mit der Gründung der"EBA250 Academy", um die entstehende Qualifikationslücke in derBatterie-Wertschöpfungskette durch die Aus- und Weiterbildung der Bürger zuschließen. Mit mehreren industriellen Großprojekten, die in den nächsten Jahrenin Betrieb gehen, wird Europa voraussichtlich zum zweitgrößten