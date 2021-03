VARNA, Bulgarien, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Jüngste Zahlen, die von der britischen Aufsichtsbehörde UKGC veröffentlicht wurden, zeigen, dass die lokale Glücksspielindustrie zwischen April 2019 und März 2020 über 14 Milliarden Pfund an Bruttospielerträgen generiert hat. Obwohl dies einen nominalen Rückgang von 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, ist das Glücksspiel im Land weiterhin weit verbreitet.

Die Glücksspielregulierungsbehörde gab für September 2020 eine Umfrage in Auftrag, deren Ergebnisse ebenso beunruhigend waren. Es stellt sich die Frage, wie viel Geld die Briten in ihre lokale Glücksspielindustrie einspeisen. Vielleicht noch wichtiger ist die Frage, warum spielt die allgemeine Öffentlichkeit in Großbritannien so viel?