Kann die Tesla-Aktie nach der Überwindung des EMA50 bei 717 USD auf 780 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck und fiel am 05. März 2020 auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 13. November 2020 bei 546,74 USD zurück. Dort fing sich der Wert wieder und erholte sich an den EMA 50 bei aktuell 717,04 USD. An diesem EMA hängt die Aktie seit einigen Tagen fest. Trotz der deutlichen Verluste ab Ende Januar blieben die übergeordneten Aufwärtstrends intakt.