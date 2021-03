Der Silberpreis wirkt in diesen Tagen (noch) etwas uninspiriert.

Der Silberpreis wirkt in diesen Tagen (noch) etwas uninspiriert. Nach dem Verlust des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt) wich das Momentum aus dem Silberpreis und die Seitwärtsbewegung übernahm wieder das Kommando.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Silber vom 27.02. überschrieben wir mit „Silber – Nun ist Obacht geboten!“. Damals hieß es unter anderem „[…]Die zentrale Frage lautet: Kann das Edelmetall den Rücksetzer korrigieren; sprich wieder oben angreifen oder manifestieren sich die Abwärtstendenzen? Der Blick sollte sich auch gleichzeitig auf den Devisenmarkt richten, wo der US-Dollar sich wieder stärker regt… Kurzum: Noch hält Silber alle Trümpfe in der Hand, um kurzfristig weitere Akzente auf der Oberseite setzen zu können. Auf der Unterseite sollte es idealerweise nicht mehr unter die 25,0 US-Dollar gehen. Sollte es dennoch hierzu kommen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite muss es möglichst zügig wieder zurück über die Marke von 27,5 US-Dollar gehen, um den Kontakt zu den möglicherweise entscheidenden 30,0 US-Dollar wieder herzustellen.“

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Silber vermochte es bislang nicht, erneut signifikant über die 27,5 US-Dollar vorzustoßen. Stattdessen geriet Anfang des Monats noch einmal der Preisbereich von 25 US-Dollar in den Fokus. Die Attacke konnte jedoch pariert werden. Die Relevanz der Unterstützung von 25,0 US-Dollar hat sich damit nochmals erhöht.

Mit aktuell 26+ US-Dollar bewegt sich Silber zwischen den beiden „heißen“ Zonen. In dieser Seitwärtsbewegung manifestiert sich das ambivalente fundamentale Umfeld. Neue Impulse müssen her. Unter charttechnischen Aspekten könnte ein Verlassen der Grenzen (25,0 US-Dollar bzw. 27,5 US-Dollar) belastbare technische Signale liefern. Oberhalb von 27,5 US-Dollar würden die 30,0 US-Dollar warten. Unterhalb von 25,0 US-Dollar könnte es hingegen prekär werden. In diesem Fall stünde die nächste relevante Unterstützung bei 22,5 US-Dollar im Feuer.