Die börsennotierte ÖKOWORLD AG arbeitet alsethisch-ökologische Vermögensberatung mit hauseigenem Versicherungsmakler undeigener Kapitalverwaltungsgesellschaft als Tochter. Die ÖKOWORLD AG stellt inAussicht, dass sie im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlussesfür das Geschäftsjahr 2020 einen Bilanzgewinn in Höhe von voraussichtlich rundEUR 35,9 Mio. erwartet. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber demBilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von EUR 16,1 Mio. dar.Der Vorstandsvorsitzende Alfred Platow führt aus: "Neben den massivenAuswirkungen der Corona-Pandemie war das Jahr 2020 ein Beschleuniger für dieDigitalisierung und Ökologisierung der Wirtschaft. Innerhalb weniger Wochenbreitete sich im Frühling das Corona-Virus über die ganze Welt aus und führte zudeutlicher Verunsicherung an den Märkten. Unser aktives Fondsmanagement passtedie Investments maßgeschneidert auf die neue Situation an. Zum 31. Dezember 2020betrug das Gesamtvolumen aller ÖKOWORLD-Fonds über 2,5 Mrd. EUR. Dies entsprichteiner Steigerung des Volumens um 877,15 Mio. EUR gegenüber 2019. Unserepolitische und menschliche Überzeugungsarbeit als Sozialarbeiter des Geldes auchin der überregionalen Pressearbeit und in Schulungen für unsereVertriebspartnerinnen und Vertriebspartner zeigt Wirkung. Besonders imBankenvertrieb der Sparkassen sowie in unserem hauseigenenÖKOWORLD-Privatkundenvertrieb. Auf der Versicherungsseite zeigt sich, dass wirmit der betrieblichen Altersversorgung und unseren Fondsrenten versilife undversilife garant gut aufgestellt sind. Diesen Bereich verantwortet sehrerfolgreich mein Vorstandskollege Torsten Müller in unserer Zentrale."Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendesUnternehmen im Bereich ethisch-ökologischer und sozialer Kapitalanlagen. Über 45Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Imhauseigenen Privatkundenvertrieb werden in der Vermögensberatung über 50.000Kundinnen und Kunden bundesweit betreut.