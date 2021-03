WARBURG RESEARCH belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jonas Blum

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 19 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein aktualisiertes Bewertungsmodell trage dem soliden Schlussquartal 2020 sowie dem Ausblick des Medienkonzerns auf 2021 Rechnung, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er auf das attraktive Unternehmensportfolio an Internet-Aktivitäten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.