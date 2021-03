Volkswagen startet Batterie-Offensive!

Der Automobilkonzern Volkswagen gibt Gas. Am sogenannten "Power Day" soll es Neuigkeiten zur " Batterie-Strategie" geben...

Der Automobilkonzern Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) gibt Gas. Am sogenannten „Power Day“ soll es Neuigkeiten zur “ Batterie-Strategie“ geben – schließlich hat der Konzern in puncto E-Autos große Pläne.

Welche das sind, an welcher Stelle VW bereits klug eingekauft hat – hier die Einschätzungen zu VW, Tesla, Nio & Co von Kemal Bagci, BNP Paribas. Er berichtet zudem vom Wochenstart an den Finanzmärkten und verrät welche Termine diese Woche für Anleger wichtig sind.

