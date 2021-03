Die Nachricht vom Einstieg einer Tochter des Tabakriesen British American Tobacco (BAT) bei OrganiGram versetzte in der letzten Woche den ganzen Sektor in (positive) „Aufruhr“.

Die Nachricht vom Einstieg einer Tochter des Tabakriesen British American Tobacco (BAT) bei OrganiGram versetzte in der letzten Woche den ganzen Sektor in (positive) „Aufruhr“. Die Aktie von OrganiGram ging nach Bekanntwerden der Nachricht durch die Decke. Trotz einiger Kursschwankungen kann sie sich bislang auf einem exponierten Kursniveau halten…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 11.03. hieß es unter anderem „[…]Die letzten Handelstage bzw. –wochen verliefen im Rahmen der Erwartungen. OrganiGram arbeitete an der Bodenbildung. Das Ganze spielte sich im Bereich von 3,0 CAD bis 4,0 CAD ab. Kurzzeitig wurde es spannend, als die Aktie mit großer Vehemenz auf die 3,0 CAD zulief. Bei einem Bruch der 3er Marke wäre es auf der Unterseite womöglich noch einmal prekär geworden, doch OrganiGram konnte die Linie verteidigen. Auf der Oberseite passierte hingegen nicht viel. Das Momentum ist aus dem Sektor gewichen; zumindest fürs Erste. In der aktuellen Phase suchen die Cannabis-Werte nach neuen Impulsen.[…]“

Und diesen Impuls gab es schließlich mit Bekanntwerden der eingangs thematisieren Nachricht. Die BAT-Tochter plant, für etwa 175 Mio. US-Dollar eine 19,9 %-ige Beteiligung an OrganiGram erwerben zu wollen. Zudem wurde eine weiterführende Zusammenarbeit (etwa bei der Produktentwicklung) vereinbart. Das Ganze weist natürlich Parallelen zum Anstieg Altrias bei der Cronos Group Ende 2018 auf, nur aktuell eben alles zwei oder gar drei Nummern kleiner als damals. Nichtsdestotrotz wurde der Einstieg von den Marktakteuren „gefeiert“. Das Beispiel Altria/Cronos Group zeigt aber auch, dass das Eingehen einer strategischen Partnerschaft nur das Eine ist, nun müssen die „PS“ noch auf die Straße gebracht werden.

Das Chartbild von OrganiGram hat sich durch den fulminanten Zwischensprint in Richtung 6,0 CAD deutlich aufgehellt. Dass die Aktie nicht so ohne Weiteres die Hürde von 6,0 CAD überspringen konnte, verwundert nicht, liegt hier doch ein wichtiges Widerstandscluster, das vor allem in im Jahr 2018 und Anfang 2019 eine gewisse Relevanz entwickeln konnte. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 6,0 CAD könnte der Aktie den Weg in Richtung des aktuellen 52-Wochen-Hochs bei 8,0 CAD ebnen. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage jedoch geboten. Das exponierte Kursniveau könnte Gewinnmitnahmen provozieren. Unter den Kursbereich von 4,4 / 4,0 CAD sollten etwaige Rücksetzer nicht mehr führen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

Werbung/Anzeige: Anleger, die an dem Wachstumsmarkt Cannabis und Psychedelika interessiert sind, bieten sich neben dem Kauf von Einzelwerten auch spezialisierte Publikumsfonds wie der GF Global Cannabis Opportunity Fund an.