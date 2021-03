BERENBERG belässt BNP PARIBAS auf 'Sell'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Lowe

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BNP Paribas von 32 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Investmentbanking und ein größeres Kreditportfolio hätten den Aktienkurs zuletzt angetrieben, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich weiterer Steigerungen seien allerdings Zweifel angebracht. Sollte das künftige Wachstum enttäuschen, womit er rechne, so dürfte der Druck auf die Profitabilität wieder in den Vordergrund rücken./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.