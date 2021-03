^ DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Baader Bank erhöht Beteiligung an AlphaValue

Unterschleißheim, 16.03.2021: Die Baader Bank ist seit 2019 an dem unabhängigen französischen Research-Anbieter AlphaValue SA beteiligt. Aus der Kooperation mit AlphaValue als Exklusivpartner ist im August 2020 die neue Research-Plattform "Baader Europe" entstanden. Hiermit verfügt die Baader Bank Gruppe über ein breites Angebot an gecoverten Titeln und bietet gemeinsam mit AlphaValue eines der größten paneuropäischen Coverage-Angebote von über 600 Unternehmen aus 30 Sektoren an.



Die Baader Bank hat ihre Beteiligung an der AlphaValue SA mit Wirkung zum 11. März 2021 von 5,39% auf 13,75% ausgebaut. Mit diesem Schritt soll die strategische Ausrichtung im Research-Geschäft weiter vorangebracht werden.

Research als Schnittstelle und Wettbewerbsvorteil



Das hauseigene Research-Angebot bildet eine Schnittstelle zwischen zwei für die Baader Bank besonders relevanten Kundengruppen, - die größtenteils aus der DACH-Region stammenden Unternehmenskunden sowie internationale institutionelle Investoren, die aus den Analysen ihre Investmentideen generieren und Anlageentscheidungen ableiten.



Sektor-Spezialisten des Baader Bank Konzerns, bzw. der Kooperationspartner, erstellen kontinuierlich umfassende Studien auf Einzelwertebene für Investoren und liefern Meinungen und Einschätzungen zu Anlagewerten. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Zuge der Kooperation mit AlphaValue wurde das Angebot um ein paneuropäisches Produktuniversum sukzessive erweitert. Neben dem Aktien-Research unterstützt das ETF-Research der Baader Bank institutionelle Investoren bei Entscheidungen zur Asset-Allokation und der Umsetzung ihrer Anlagestrategien.



Über die interaktive "Baader Europe"-Plattform können Investoren sich ihre Research-Präferenzen selbst zusammenstellen, Bewertungsmodelle anpassen und täglich aktuell die Performance und Bewertungsmultiples der Unternehmen vergleichen. Neben klassischem Equity Research ist für jedes gecoverte Unternehmen auch ein ESG- und Credit-Research erhältlich.