Ölpreise leichter - WTI-Rohöl unter 65 USD

London 16.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag wieder leicht nach unten. Die Marktteilnehmer spekulieren auf eine steigende Nachfrage, allerdings dürfte das gegenwärtige Preisniveau zu hoch sein.Die Ölpreise liegen den dritten Tag in Folge im Minus, belastet von den Spekulationen über steigende Lagerbestände in den USA. Darüber hinaus sorgen sich die Investoren über die jüngste Entwicklung bei der Vergabe von Impfstoffen in Frankreich und Deutschland. Beide Länder haben die Impfung mit dem Vakzin von Astra-Zeneca vorübergehend gestoppt. Damit wächst nun die Sorge, dass die Pläne für die Durchimpfung großer Teile der Bevölkerung, welche als wesentlich für eine weitestgehende Öffnung aller Bereiche des öffentlichen Lebens gilt, länger als erwartet dauert.