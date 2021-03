---------------------------------------------------------------------------

Update zum Recycling mit SungEel HiTech



ZUSAMMENARBEIT ZUR INTEGRATION DES MAßGESCHNEIDERTEN ECOGRAF(TM)-VERFAHRENS IN KÜNFTIGE RECYCLINGANLAGEN FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M) freut sich, ein Update über die Fortschritte bei der Evaluierung des EcoGrafTM-eigenen Reinigungsverfahrens mit SungEel HiTech Co. Ltd ("SungEel") bekannt zu geben. Das Reinigungsverfahren dient der Rückgewinnung und Wiederverwendung von hochreinem

Batterie-Kohlenstoff-Anodenmaterial aus Produktionsabfällen und sogenannter "schwarzer Masse" aus Lithium-Ionen-Batteriematerialien, die in ihrem südkoreanischen Werk hergestellt werden.



Die berichteten positiven Ergebnisse und das laufende Programm unterstützen die Entscheidung des Unternehmens, mit der technischen Planung für die modulare Pilotanlage und der Analyse des zurückgewonnenen Kohlenstoffanodenmaterials zu beginnen, wozu auch elektrochemische Tests gehören werden.



Aufgrund des positiven Fortschritts hat SungEel entschieden, beim Batterierecycling mit EcoGraf zusammenzuarbeiten und ein maßgeschneidertes EcoGraf(TM)-Recyclingverfahren zur Rückgewinnung des

Kohlenstoffanodenmaterials in ihre geplanten neuen Recyclinganlagen in Europa und Südkorea einzubauen.



Diese Zusammenarbeit, zusammen mit dem jetzt laufenden Entwicklungs- und Pilotprogramm, bietet dem Unternehmen einen klaren Weg zur Kommerzialisierung seines EcoGraf(TM)-Recyclingverfahrens mit einem großen asiatischen Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingunternehmen, das über ein umfangreiches und expandierendes globales Netzwerk von Vorbehandlungsanlagen verfügt, um die wachsende Nachfrage nach Recycling zu bedienen.

SungEel produziert in seinem hydrometallurgischen Werk in Südkorea derzeit 6.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerialien pro Jahr, wobei eine Steigerung auf 18.000 Tonnen pro Jahr geplant ist. SungEel gewinnt Kathodenmetalle zurück, die Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan, Aluminium und Lithium enthalten. Derzeit wird das Kohlenstoff-Anodenmaterial nicht rückgewonnen.