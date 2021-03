Insbesondere Kleinanleger werden durch vermeintlich heiße Tipps häufig geschädigt



Wien (APA-ots) - Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) warnt vor Kurs- und Marktmanipulationen in illiquiden Aktien durch "heiße Anlagetipps" in Börsenbriefen, Onlinemedien und via Social-Media. Mit diesen "heißen Tipps" versuchen die Verfasser oft, eine künstliche Nachfrage nach einer Aktie, die einen sehr geringen Wert hat oder in Wirklichkeit ganz und gar wertlos ist, auszulösen und deren Kurs manipulativ in die Höhe zu treiben. Sie selbst haben sich zu niedrigen Kursen damit eingedeckt und werfen die Aktien dann - beim künstlich erzeugten Höchstkurs - auf den Markt, und der Kurs stürzt sofort wieder ins Bodenlose. Die Anleger, die sich durch die "heißen Anlagetipps" täuschen ließen und gekauft haben, bleiben auf den in Wahrheit wertlosen Wertpapieren sitzen und müssen große Verluste hinnehmen. Diese Kursmanipulation, im Fachjargon "Pump and Dump" (aufblasen und abstoßen) genannt, ist als "Scalping", also "Skalpieren der Anleger", verboten. Vor allem aber verursacht sie massive Anlageverluste und Schäden bei unerfahrenen sowie Kleinanlegern.



Marktmanipulation durch "Pump and Dump"