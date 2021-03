Varta – wie weit reicht die Rally?

Liebe Leser, Varta brennt ein Feuerwerk ab, doch wir machen in unseren Depots heute – nichts! (HIER könnt Ihr unsere Depots testen und abonnieren. Monatlich kündbar, wenn Ihr mögt). Warum? Ganz einfach. Weil wir VOR dem Markt sein wollen und deshalb in den letzten 3 Wochen zwischen 110 und 115 Euro Varta immer wieder empfohlen hatten mit verschiedenen Papieren. Heute müssen die Trendfolger kaufen – wir sind schon längst dabei. Anderes Beispiel aus unserem Optionsscheinportfolio – unser Call auf Hugo Boss liegt fast plus 100% im Plus. Mal gespannt, wann die breite Masse auf Hugo B als Comeback springt. Unsere letzten abgeschlossenen Trades in Optionsscheinportfolio und Turbo-Dienst seht Ihr hier unten. Unsere Strategie – antizyklisch und mit Augenmaß und Geduld gehen wir vor. Schönen Tag – Euer TEAM Feingold Research