Change of ownership / shares in RIAS A/S Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.03.2021, 11:29 | 37 | 0 | 0 16.03.2021, 11:29 | In accordance with the Capital Markets Act section 30, cf. section 38, we can hereby inform that SmallCap Danmark A/S has sold all their shares in RIAS A/S and therefore do not own more shares in RIAS A/S.



