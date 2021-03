Köln (ots) - Eine repräsentative Umfrage* im Auftrag von Trusted Shops hat

ergeben: Bei fast 90 Prozent aller Verbraucher haben Online-Bewertungen und

Rezensionen einen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Dahinter steckt offenbar

der Wunsch nach Transparenz. Denn: Mehr als die Hälfte der Befragten (53

Prozent), die diese Informationen nutzen, greifen auf Online-Bewertungen zurück,

wenn sie persönlich noch keine Erfahrung mit einem Produkt oder einer

Dienstleistung gemacht haben. Fast jeder dritte Nutzer (28 Prozent) hofft, durch

die Bewertungen einen Fehlkauf, besonders bei teureren Produkten zu vermeiden.



"Die Umfrage zeigt, wie wichtig Bewertungen im Internet sind und wie groß ihr

Einfluss auf das Kaufverhalten ist. Demnach orientiert sich die überwiegende

Mehrheit bereits an Rezensionen. Wer als Verkäufer die Möglichkeit für ein

transparentes Bewertungssystem schafft, investiert nachhaltig in die

Glaubwürdigkeit seines Unternehmens", sagt David Chau, Executive Director Key

Accounts bei Trusted Shops.





Das belegt auch die aktuelle Umfrage: Gut zwei Drittel (65 Prozent) vertraueneinem Shop eher, wenn der Betreiber auf Kommentare reagiert. "Für Händler ist esenorm wichtig, sich für Lob zu bedanken und auf Kritik zu reagieren. Das schafftTransparenz und signalisiert dem Kunden, dass sein Anliegen ernst genommenwird", so David Chau weiter.Nicht immer stehen ausreichend Online-Bewertungen zur VerfügungOffenbar haben einige Händler noch Nachholbedarf, wenn es darum geht, durchBewertungen der Kunden Transparenz zu ihren Produkten und Dienstleistungen zuschaffen. Nur acht Prozent aller Käufer sagen, dass ihnen immer ausreichendOnline-Bewertungen zur Verfügung stehen. "Vielleicht fehlt den Kunden einepassende Plattform - oder zu wenige Händler fordern aktiv Bewertungen für ihreProdukte oder Dienstleistungen ein. Im schlimmsten Fall entscheidet sich derKunde für einen anderen Anbieter, wenn nicht ausreichend Bewertungen vorhandensind", sagt David Chau. Immerhin: Jedem Dritten stehen zumindest häufigausreichend Online-Bewertungen zur Verfügung.Dass nicht immer ausreichend Bewertungen vorliegen, scheint nicht an den Käufernselbst zu liegen: So haben 80 Prozent aller Befragten schon einmal eineOnline-Bewertung abgegeben, knapp 20 Prozent von ihnen tun dies immer oderzumindest häufig. Jeder Vierte gibt selten eine Bewertung ab, nur 17 Prozentbewerten ihren Kauf oder die Dienstleistung nie.Ausschließlich positive Bewertungen stimmen Käufer skeptischSicherlich kann es sein, dass ein Produkt auf ganzer Linie überzeugt undausschließlich positive Bewertungen erhält. Das scheint trotzdem das Misstraueneiniger Käufer zu wecken: Nur etwa jeder Vierte (24 Prozent) würde ein Produktmit ausschließlich positiven Bewertungen kaufen.Mehr als die Hälfte (58 Prozent) würden eher zu einem Anbieter greifen, dersowohl positiv als auch negativ bewertet wurde. Wichtig in diesem Zusammenhang:Der Händler geht konstruktiv auf die negativen Rezensionen ein. Entscheidend istoffenbar nicht nur, ob die Bewertungen positiv oder negativ sind. Es geht auchum die Authentizität. Trusted Shops legt daher großen Wert auf die Echtheit derBewertungen."Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Wichtigkeit einer Bewertungs-Appwie eTrusted. Die App bietet Unternehmen eine übersichtliche und leichtintegrierbare Möglichkeit, ihre authentischen Bewertungen sichtbar zu machen undin Echtzeit zu verwalten. Damit hat man ein einfaches, aber mächtiges Werkzeug,um das Vertrauen der Kunden in die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zufördern", betont David Chau.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2124 Personen zwischen dem 02. und 04.03.2021 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.