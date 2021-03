Köln (ots) - Die Risikolebensversicherung der EUROPA empfehlen Vermittler

besonders oft. Bei der aktuellen AssCompact Trend-Studie gehört die EUROPA bei

den Makler-Favoriten zu den Top drei. Der Lebensversicherer überzeugt mit

individuellen Tarifen und exzellenten Beiträgen. Schlanke Antragsprozesse und

ausgezeichneter Service machen die EUROPA ebenfalls zum starken Partner bei der

Todesfall-Vorsorge.



Modern, individuell und preislich auf Top-Niveau





Als moderner Lebensversicherer bietet die EUROPA nicht nur faire Top-Beiträge.Ihre Tarife sind zudem klar strukturiert und extrem leistungsfähig. "Modernheißt für uns, dass wir zu jeder Zeit nah an unseren Kunden sind. Deshalberweitern wir die Tarife regelmäßig und passen sie den Bedürfnissen der Menschenan", erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. AusÜberzeugung folge die EUROPA dabei dem Prinzip, dass wichtige individuelleZusatzleistungen auch für den kleinen Geldbeutel verfügbar sein müssen. So istder Zusatzschutz Krebs Plus bereits im günstigen Standard-Tarif wählbar.Schlanke Prozesse, verständliche Anträge, direkte GewissheitUm einen schnellen und bequemen Abschluss zu ermöglichen, fokussiert sich derVersicherer auf schlanke und digitale Prozesse. "Unser wichtigstes Werkzeug isthierbei der eGesundheitsCheck, den wir bereits seit 2018 bei der EUROPAeinsetzen. Das digitale Tool verkürzt den Antragsprozess nicht nur erheblich, esmacht ihn verständlicher und sehr viel transparenter", so Dr. Hofmeier. Das Toolführt den Vermittler und seinen Kunden dabei gemeinsam durch einfach formulierteinteraktive Gesundheits- und Risikofragen. Am Ende des Online-Abschlusses folgtin der Regel direkt eine Entscheidung über den Antrag. Dadurch hat der Kundesofort Gewissheit, ob sein Antrag angenommen wird.Persönliche Ansprechpartner und ausgezeichneter ServiceAls Teil des Continentale Versicherungsverbundes steht die EUROPA zudem fürexzellenten Service. "Den Vermittlern stehen unter anderem unsere persönlichenAnsprechpartner mit umfangreichem Fachwissen zur Seite. Dadurch können Kundennoch präziser und individueller beraten werden. Und das wirkt sich wiederumpositiv auf die Kundenzufriedenheit aus", sagt Dr. Hofmeier. Das DeutscheFinanz-Service Institut (DFSI) bescheinigt dem Direktversicherer in seineraktuellen Auswertung aus dem Februar 2021 hier 100 von 100 Punkten. Insgesamtwird die EUROPA vom DFSI als "beste zukunftssichere Lebensversicherung" und mitder Höchstnote "Exzellent" bewertet. Focus Money zeichnet die EUROPA mit derHöchstnote "Hervorragend" und als "Beste RLV" aus. "Solche Auszeichnungen zeigenuns, dass wir mit unserem Service-, Leistungs- und Preisangebot der starkePartner bei der Risikolebensversicherung sind, den sich unsere Kunden für dieAbsicherung ihrer Lieben wünschen", sagt Dr. Hofmeier. "Davon profitieren auchunsere Vertriebspartner."