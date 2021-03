UFC Gym® kündigt exklusive Partnerschaft mit PJB Sport Investment GmbH an um globale Präsenz auf Deutschland auszuweiten / Deutsches Fitnessunternehmen führt UFC GYM's TRAIN DIFFERENT® Philosophie ein (FOTO)

Berlin, Deutschland (ots) - UFC GYM® gab heute eine neue, exklusive 10-jährige

Partnerschaft mit der PJB Sport Investment GmbH bekannt, um mehr als 70

Standorte in ganz Deutschland zu eröffnen. Diese bahnbrechende Partnerschaft

wird UFC GYM's bekannte Franchise-Formate allen Fitnessbegeisterten zugänglich

machen und gleichzeitig Full-Service-Fitness, hochwertiges Equipment,

persönliches Coaching, Kurse und Zusatzleistungen für jedes Sportniveau bieten.



"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der PJB Sport Investment GmbH bekannt

zu geben, um UFC GYM nach Deutschland zu bringen und unsere Expansion in den

europäischen Markt fortzusetzen", sagte UFC GYM Chief Executive Officer Adam

Sedlack. "Deutschland verzeichnet eine bedeutende Anzahl von sowohl MMA-Fans als

auch Fitnessbegeisterten, was eine großartige Gelegenheit darstellt, unsere

bahnbrechende TRAIN DIFFERENT®-Philosophie einzuführen und gleichzeitig

innovative Kurse und erstklassige Sportanlagen anzubieten. Die UFC GYM-Programme

haben unzähligen Mitgliedern geholfen, Ergebnisse auf höchstem Niveau zu

erzielen und es ist uns eine Ehre, unseren revolutionären Trainingsstil in die

deutsche Fitness-Community zu bringen."







eröffnet und befindet sich in über 37 Ländern weltweit im Wachstum und trainiert

eine globale Community von mehr als 125.000 Mitgliedern.



"Ich bin sehr stolz, dass UFC GYM endlich nach Deutschland kommt, denn die Marke

ist weltweit führend im Bereich MMA und Combatfitness", sagte UFC GYM Germany

Geschäftsführer Adrian Bakos. "Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder schon bald

in UFC GYM-Standorten in ganz Deutschland trainieren können, unter der Leitung

und den großartigen Bedingungen von Weltklasse-Trainern!"



Mit drei Clubformaten - bezeichnet als Signature , Core und Class - werden die

Mitglieder von einem umfassenden Angebot an Functional Fitness, Gruppen- und

Privat-MMA-Training, Gruppenfitness, persönlichem und gruppendynamischem,

leistungsorientiertem Training sowie einem MMA-Jugendprogramm profitieren.



UFC GYMs einzigartiger Ansatz für Fitness umfasst eine breite Palette von

Disziplinen, einschließlich einer Vielzahl von energiereichen Gruppenkursen,

traditionellem Widerstandstraining sowie funktionellem Training für alle

Altersgruppen. Das gesamte Programm wurde durch den Zugang zu den

Trainingsplänen der UFC®-Athleten entwickelt und bietet den Mitgliedern alles,

was sie brauchen, um sich zu bewegen, fit zu werden und einen gesunden

Lebensstil zu führen.



Die Mitgliedschaft beinhaltet unbegrenzten Zugang zum weltberühmten Octagon® der

UFC und zu den klassischen Kursen von UFC GYM wie Daily Ultimate Training® Seite 2 ► Seite 1 von 2



