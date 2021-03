Allgeier: Weiter auf dem Erfolgskurs

Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Geschäfte für Allgeier weiterhin rund laufen. Auch an der Börse dürfte es für das IT-Unternehmen weiter aufwärts gehen.

Die Geschäfte für Allgeier (WKN: A2GS63 / ISIN: DE000A2GS633) laufen weiterhin rund, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen. Wie das IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen jüngst bekanntgab, wurde die Mitte Dezember veröffentlichte Geschäftsprognose für das abgeschlossene Jahr 2020 gemäß den vorläufigen Zahlen erreicht.

Starke Gewinnentwicklung

So verzeichnete Allgeier im fortgeführten Geschäft – also unter Berücksichtigung der Abspaltung der Nagarro SE am 15. Dezember 2020 – einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 30 Mio. Euro, was ein kräftiges Plus von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag 2020 bei sieben Mio. Euro, nach einem operativen Verlust von vier Mio. Euro im Vorjahr.