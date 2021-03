PALO ALTO (dpa-AFX) - Für manch eine Firma und deren Anleger wäre der erste Jahresgewinn sicher ein Erfolg - doch nicht beim Elektroautobauer Tesla: Unter den Aktionären und Analysten dort überwiegt der Unmut darüber, dass das Schlussquartal im vom Coronavirus geplagten Jahr 2020 nicht so prickelnd verlaufen ist wie erhofft. Das hat auch Auswirkungen auf den Börsenkurs - und ließ den sonst extrovertierten Tesla-Chef Elon Musk leisere Töne anstimmen. Was bei Tesla los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Trotz der Corona-Pandemie hat es Tesla 2020 geschafft, den ersten Jahresgewinn vorzuweisen. Das jedoch konnte Anleger und Experten nicht besänftigen, die das schwache vierte Quartal des Jahres quittierten. Nach einer beispiellosen Rally in den vergangenen Monaten brach der Kurs der Tesla-Aktie Anfang Februar um ein Drittel ein. Erst in den vergangenen Tagen ging es wieder leicht bergauf.

Dabei sehen die Zahlen keineswegs mau aus: Das sechste Quartal in Folge konnte Tesla schwarze Zahlen präsentieren. Auf Jahressicht erreichte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk einen Überschuss von 721 Millionen Dollar (604,1 Mio Euro) nach einem Verlust von 862 Millionen Dollar (722,3 Mio Euro) im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar.

Anleger interessierten sich aber wohl eher für den kleiner als erwartet ausgefallenen Gewinn des Schlussquartals - und das, obwohl der Umsatz um 46 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro schoss. Auch das vage Auslieferungsziel für 2021 nahmen die Aktionäre Tesla übel: Statt einer konkreten Zielmarke erklärte Musk dieses Mal, dass eine Wachstumsrate von 50 Prozent angestrebt werde. Statt 500 000 sollen es also in diesem Jahr rund 750 000 Wagen werden.

Helfen soll dabei die neue Fabrik in Deutschland: Musk hält weiter an seinen Plänen fest und will ab Juli in Grünheide bei Berlin produzieren. Zunächst sollen jährlich 500 000 Exemplare der Modelle 3 und Y dort angefertigt werden. Tesla-Chef Musk will auf dem Gelände auch die weltgrößte Batteriefabrik errichten. Bisher produziert Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut wird.

Eine abschließende umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik muss das Land Brandenburg aber noch erteilen - das könnte sich Ende des Monats oder Anfang Mai entscheiden. Naturschützer und Anwohner befürchten hingegen, dass die Autofabrik negative Folgen für die Umwelt hat. Sie sehen vor allem das Trinkwasser und geschützte Tiere wie Zauneidechsen und Schlingnattern in Gefahr.