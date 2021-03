München (ots) - Flexible Logistik, gebrandete Versandkommunikation oder ein

tolles Markenerlebnis beim Paketempfang - in seiner jährlichen "E-Commerce

Versandstudie" sucht parcelLab nach den besten Händlern in Sachen Operations

Experience. Die diesjährigen Champions heißen MediaMarkt, s.Oliver, Ikea,

Flaconi und H&M.



In seiner " E-Commerce Versandstudie 2021 (https://parcellab.com/de/resources/st

udy/versandstudie-2021/?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release+2&utm_campaign=de

+e-commerce+shipping+study+2021) " analysiert der Spezialist für Operations

Experience, parcelLab, das Einkaufserlebnis bei den Top-100-Online-Shops beim

Paketversand. Die Ergebnisse zeigen: Bei den meisten Händlern gibt es in Sachen

Versand- und Retourenservices noch Optimierungspotenzial. Einige Online-Händler

legen die Messlatte in Sachen Checkout, Versand, Zustellung und Retoure aber

bereits ziemlich hoch. Von diesen Best Practises kann fast jeder Shopbetreiber

noch etwas lernen.









Die Fashion-Brand s.Oliver bietet ihren Kunden im Checkout eine breite Auswahl

an unterschiedlichen Versandoptionen. Die Kunden können zwischen verschiedenen

Carriern wählen, alternative Zustellorte nutzen oder die Bestellung per Express

an den Store liefern lassen. Der Checkout ist zudem mobil optimiert und stellt

alle Informationen transparent und übersichtlich dar.



IKEA verknüpft Branding mit Versandkommunikation



Der schwedische Möbelhändler kann als Benchmark in Sachen Versandkommunikation

betrachtet werden. Kunden werden im sympathischen IKEA-Wording über den Status

Quo ihrer Bestellung vom Versand bis zur Zustellung auf dem Laufenden gehalten.

Wer es noch genauer wissen will, wird auf die Tracking-Seite des Zustellers

verlinkt. Kundenorientiert ist auch, dass in der Versandkommunikation noch

einmal die Artikel aufgeführt werden, die in dem Paket enthalten sind. Darüber

hinaus nutzt IKEA die Mails gekonnt, um Kundenfeedback einzuholen.



Flaconi brilliert beim Auspackerlebnis



Die Online-Parfümerie Flaconi hat verstanden, dass das Schönste beim

Online-Shoppen das Auspacken des Pakets ist. Die Produkte werden hochwertig

verpackt zugestellt, wobei der Händler Füllmaterial aus Plastik gekonnt

vermeidet. Der Karton ist liebevoll gestaltet und verbessert so das Markenimage.

Allen Paketen liegen zudem Beilagen mit Rabattcodes für weitere Shops bei.



H&M zeigt sich bei Retouren serviceorientert



Retouren sind nicht nur für Online-Händler, sondern auch für die Kunden lästig.

Der Fast-Fashion-Retailer H&M zeigt sich in diesem Punkt maximal

serviceorientiert. Das Rücksendelabel für die kostenlose Retoure liegt schon im



