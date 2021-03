---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



CGift AG und Bankhaus von der Heydt starten Verkauf von Krypto-Geschenkkarten in Deutschland



Hamburg, 16. März 2021. Ab sofort können über die Website der CGift AG (DE000A2AAB74) Kryptowährungen in Form von Gutscheinen erworben werden: Krypto-Geschenkkarten.



Mit dieser Gutscheinlösung ermöglicht CGift einen unkomplizierten und transparenten Einstieg in die Welt der Kryptowährungen, ohne dass spezielle Vorkenntnisse benötigt werden. Der Kauf einer Krypto-Geschenkkarte ist so einfach wie der Erwerb eines herkömmlichen Gutscheins. Der Wert der Krypto-Geschenkkarte kann individuell festgelegt werden, bezahlen können Kunden per Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen auf dem Markt ist es zum Verschenken von Kryptowährungen nun nicht mehr notwendig, das Geld bei einer Kryptobörse einzuzahlen, umzuwandeln und anschließend an die Wallet die Beschenkten zu senden. Die Gutscheine können ganz einfach gegen Bitcoin und in Zukunft auch gegen weitere Kryptowährungen getauscht werden.



Dabei garantiert CGift mit ihrem Partner Bankhaus von der Heydt Co. KG mit Sitz in München, eine traditionsreiche Privatbank mit umfangreicher Expertise in Blockchain, eine sichere und regulatorisch einwandfreie Lösung zum Erwerb von Kryptwährungen im deutschen Markt.



"Bislang nutzen und besitzen weniger als 5 % der Deutschen Kryptowährungen, obwohl das Interesse an ihnen stetig steigt. Einer der Hauptgründe liegt unserer Ansicht nach darin, dass viele Interessenten existierende Lösungen zu kompliziert finden. Mit unserer Krypto-Geschenkkarte bieten wir nun eine einfache und sichere Lösung, um Kryptowährungen durch das etablierte Format einer Geschenkkarte in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Speziell in Zeiten ultralockerer Zinspolitik sind Bitcoin und Co. aufgrund ihrer limitierten Verfügbarkeit eine reizvolle Absicherung gegen Inflation", kommentiert Vorstand Gunnar Binder den heutigen Launch. "Wir sind davon überzeugt, dass Kryptowährungen - nicht nur durch den Höhenflug des Bitcoin - künftig auf ein breiteres Anlageninteresse stoßen werden. Es gibt im Markt mehrere vielversprechende Ansätze, die Akzeptanz von Kryptowährungen zu erhöhen, u.a. die Möglichkeit bei Händlern via PayPal mit Kryptowährungen zu bezahlen."