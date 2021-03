"Huawei hat den größten technischen Beitrag zu den 5G-Standards geleistet und folgt bei der Patentlizenzierung den Prinzipien der fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Lizenzgebühren (FRAND)", erklärte Jason Ding, Leiter der Abteilung für geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property Rights; IPR) von Huawei, bei der Vorstellung eines Weißbuches zum Thema Innovation und geistiges Eigentum am Firmenhauptsitz im südchinesischen Shenzhen. "Wir hoffen, dass die heute angekündigte Lizenzgebühr die Verbreitung von 5G erhöhen wird, indem sie 5G-Anwendern eine transparentere Kostenstruktur bietet, die sie bei ihren zukünftigen Investitionsentscheidungen unterstützt."

Huawei gibt Lizenzgebühren für 5G-Smartphones bekannt und veröffentlicht Weißbuch zu Innovation und geistigem Eigentum Shenzhen (ots) - Huawei Technologies geht davon aus, dass es zwischen 2019 und 2021 etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus der Patentlizenzierung erhalten wird. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Huawei für jedes Multi-Mode-5G-Smartphone eine angemessene prozentuale Lizenzgebühr vom Verkaufspreis des Geräts bei einer Obergrenze für die Lizenzgebühren pro Gerät von 2,50 US-Dollar erheben wird.

Das vorgestellte Weißbuch konzentriert sich auf die Geschichte von Huawei im Bereich Innovation und Intellectual Property (IP) Management vor 2010 und enthält Daten und Meilensteine in Bezug auf ihre Investitionen und F&E, die bis in die 1990er Jahre zurückreichen.



Der Chief Legal Officer von Huawei, Song Liuping, erklärte auf dem Forum: "Wir möchten die Geschichte unserer Innovationen in den letzten 30 Jahren und unser langfristiges Engagement für den Respekt, den Schutz und den Beitrag zum geistigen Eigentum aufzeigen. Mit diesem Weißbuch möchten wir Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie Huawei zu dem geworden ist, was es heute ist."

Huawei erklärt in dem Papier, dass das Unternehmen durch nachhaltige Investitionen in Innovationen zu einem der größten Patentinhaber der Welt geworden ist. Bis Ende 2020 hielt Huawei über 100.000 aktive Patente in mehr als 40.000 Patentfamilien weltweit.



Jason Ding erklärte: "Innovation ist seit der Gründung von Huawei der Kern des Unternehmens. Unser Weißbuch für 2020 listet die Anzahl der Patentanmeldungen auf, die Huawei in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren eingereicht hat, oder unsere F&E- und Innovationsaktivitäten." Und weiter: "Die weltweiten Patentanmeldungen von Huawei waren in den frühen 2000er Jahren auf Augenhöhe mit anderen Branchenführern und der heutige Erfolg von Huawei ist ein Ergebnis der langfristigen Investitionen in Innovation und F&E."