Rückbesinnung auf das Zuhause führt zu Umsatzrekord bei Bosch Power Tools / Hohe Nachfrage trifft auf starke Marke (AUDIO)

Unser Geschäft hat sich 2020 wesentlich besser entwickelt als zunächst erwartet.Nach dem drastischen Umsatzeinbruch im Frühjahr erlebte die Branche in derzweiten Jahreshälfte durch das veränderte Kaufverhalten im Zuge derCorona-Pandemie eine deutliche Nachfragesteigerung. Und Bosch Power Tools hat ineinem sehr dynamischen Umfeld mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro eine neueBestmarke erreicht und ist stärker als der Markt gewachsen. Das verdanken wir inerster Linie dem Vertrauen unserer Verwender und Kunden sowie dem großenEngagement unserer Mitarbeiter.(0:31)Besonderer Wachstumstreiber waren im vergangenen Jahr die Online-Käufe. DerAnteil der Kunden, die Produkte im Netz gekauft haben, ist substanziellgewachsen und machte rund ein Viertel des Umsatzes aus. Hier zahlte sich dieStrategie von Bosch Power Tools aus: Das Unternehmen investiert schon seitJahren kontinuierlich in die Digitalisierung von Vertriebs- undMarketingprozessen und war somit bestens gerüstet für die Anforderungen desOnline-Geschäfts.O-Ton Henk BeckerDurch die Pandemie hat sich das Informations- und Kaufverhalten der Verwenderrasant geändert. Bosch Power Tools konnte den Trend zur Digitalisierung hiernutzen und den Wandel aktiv mitgestalten. Wir haben unser digitalesInformations- und Interaktionsangebot erweitert sowie die Zusammenarbeit mitMulti-Channel- und Online-Händlern ausgebaut.(0:17)Auch 2020 konnte Bosch Power Tools in einem sehr dynamischen Umfeld erneut mehrals 100 Produktneuheiten erfolgreich am Markt platzieren.Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres war dabei der Ausbau desAkku-Portfolios. Das Angebot für Handwerker wurde zum Beispiel um mehr als 30neue Geräte angereichert. Besonders hervorzuheben sind dabei die Biturbo-Geräte,welche Leistungsdimensionen erreichen, die bisher Netzgeräten vorbehalten waren.