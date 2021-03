Kooperation Didacta Verband und #excitingedu (FOTO)

Darmstadt/Stuttgart (ots) - Die Digitalisierung der Schulen ist ein zentrales

Thema der Bildungspolitik, die - nicht zuletzt aufgrund der Pandemie - enorm an

Tempo gewonnen hat. Digitalisierung bedeutet aber nicht nur die Versorgung der

Schulen mit der notwendigen technischen Ausstattung, sondern vor allem auch die

Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für guten Unterricht mit digitalen

Mitteln. Dies ist eine große Herausforderung, vor denen die Schulen stehen.

Damit einher geht ein hoher Fortbildungsbedarf.



"Bildung ist die wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Gerade in

dieser schwierigen Zeit, sind wir froh, dass wir gemeinsam mit dem Didacta

Verband Schulträger, Schulleitungen und Lehrkräfte bei ihren vielfältigen

Aufgaben unterstützen können", sagt Dr. David Klett, Vorstandsmitglied der Ernst

Klett AG und Mitbegründer von #excitingedu. Auch Reinhard Koslitz,

Hauptgeschäftsführer des Didacta Verbandes, freut sich über die Kooperation

seines Verbandes mit der Klett MINT GmbH. "Die Bildungswirtschaft setzt sich

intensiv mit der Frage auseinander, welche Konsequenzen aus der Pandemie folgen

müssen. Lehrkräfte darauf vorzubereiten, die Möglichkeiten des zunehmend

digitalen Unterrichts mit ihren pädagogischen Zielen in Einklang zu bringen,

spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gemeinsam mit Klett MINT werden wir

hierfür gute Fortbildungsgebote schaffen."





Die Zusammenarbeit der Partner ist langfristig angelegt. Schwerpunkt derKooperation ist der Bereich Veranstaltungen und deren inhaltliche Ausgestaltung,aber auch der Aufbau von Netzwerken sowie die Förderung des Austausches zwischenLehrkräften und Schulen stehen im Fokus. "Durch diese Partnerschaft wächst dasNetzwerk von #excitingedu weiter an, denn der Didacta Verband verfügt überausgezeichnete Kontakte in alle Bildungsbereiche", ist Dr. Benny Pock,Geschäftsführer Klett MINT GmbH, überzeugt. "Gemeinsam wird es uns noch bessergelingen, Schulen in ihrem Bildungsauftrag erfolgreich zu unterstützen", sagtPock.Vom 20.-22.4.2021 findet #excitingedu digital statt, ein großer Kongress fürSchulleiter*innen, Fachlehrkräfte und Vertreter*innen der Fachdidaktik undBildungsadministration. Anmeldung unterhttp://www.excitingedu.de/veranstaltungen/excitingedu-2021 . Die Teilnahme istkostenlos.Über den Didacta VerbandBildung ist der Schlüssel für die nachhaltige individuelle und gesellschaftlicheEntwicklung. Der Didacta Verband fördert Bildung in einem starken Netzwerk.Als Verband der Bildungswirtschaft vertritt er die Interessen von rund 250Unternehmen und Organisationen im In- und Ausland. Er macht sich für den Einsatzqualitativ hochwertiger Lehr- und Lernmittel und eine bedarfsgerechteEinrichtung und Ausstattung aller Lernorte stark. Er bringt sich aktiv in dieDebatten über die Weiterentwicklung der Bildungssysteme ein und informiert dieÖffentlichkeit über wichtige Entwicklungen rund um die Bildung. Als offiziellerVertreter der deutschen Bildungswirtschaft setzt sich der Didacta Verband fürdie Verbesserung der Marktchancen im nationalen und internationalen Wettbewerbein.Als ideeller Träger steht der Didacta Verband hinter der weltweit größtenFachmesse für Bildung: der didacta - die Bildungsmesse.Über die Klett MINT GmbHKlett MINT ist eine Agentur für Bildungskommunikation. Wir verknüpfen denUnterricht mit Themen aus der Lebenswelt, welche den Alltag von Kindern undJugendlichen heute und in Zukunft prägen werden. Unser Antrieb ist es,Schülerinnen und Schüler für die Unterrichtsfächer neu zu begeistern, indem wirihnen aufzeigen, welche spannenden Anwendungsfelder hinter abstraktem Fachwissenstecken.Unsere Auftraggeber sind Unternehmen, Stiftungen, Verbände, Behörden,Hochschulen und NGOs. Wir unterstützen sie dabei, ihre Themen ausgewogen,werbefrei und im Einklang mit den Bildungsplänen in die Schulen zu tragen. ImDialog mit ihnen erstellen wir Online-, Print- und Veranstaltungs-Formate, dieeine sich rasant verändernde Lebens- und Arbeitswelt unterrichtstauglichvermitteln. Dabei arbeiten wir stets mit Experten aus der Industrie,Wissenschaftlern und Pädagogen zusammen. Darüber hinaus entwickeln wir alsMediaagentur passgenaue Kommunikationskonzepte für unsere Kunden und übernehmendie Buchung ausgewählter Formate - on- und offline.