Koblenz (ots) - Die Koblenzer Baulig Consulting GmbH macht es vor: Sie hat ihre

Unternehmensberatung als rein virtuelle Dienstleistung aufgestellt. Das

Erfolgsmodell kommt aus dem boomenden Coaching-Bereich und lässt sich auf viele

Unternehmen übertragen, die in der Lage sind, ihre Dienstleistungen zu

digitalisieren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Während Unternehmer die

Beratungsleistungen zu jederzeit kostengünstig in Anspruch nehmen können,

erlaubt die Standardisierung der Services eine hohe Skalierung der

Beratungsleistung für den Anbieter.



Die Coronakrise hat erhebliche Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und

Vertriebsprozesse deutscher Unternehmen. Die veränderten Rahmenbedingungen

erfordern vor allem eine starke Digitalkompetenz. Wenn der physische Kontakt zu

Kunden und Geschäftspartnern unmöglich ist, bieten sich die digitalen Kanäle an.

Doch mit Online-Geschäftsmodellen und einer komplett digitalen

Auftragsabwicklung tun sich viele Unternehmen noch immer schwer. So gesehen ist

die Krise eine Chance, um sich mit digitalen Angeboten vom Wettbewerb abzuheben

und für die Zukunft aufzustellen. Unternehmer sollten prüfen, welche

Dienstleistungen und Services sich online abbilden lassen. Die hohe

Skalierbarkeit von Online-Angeboten lässt die Umsatzzahlen schnell wachsen, wenn

gewisse Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden. Auch der eigene Vertriebsprozess

kann von der Digitalisierung profitieren. Denn digitale Verkaufsgespräche sind

auch nach dem Lockdown effizienter als physische Termine. Bei der erfolgreichen

Umsetzung dieser Maßnahmen benötigen gerade Mittelständler häufig beratende,

praxisorientierte Unterstützung - und die gibt heutzutage ebenfalls digital.





Milliardenmarkt E-Learning & Coaching zeigt, wie es funktioniertDer boomende Coaching-Markt zeichnet vor, welche Entwicklung der digitalisiertenUnternehmensberatung noch bevorsteht. Was früher in Trainings und Seminarenangeboten wurde - zu hohen Preisen aufgrund von Nebenkosten wie Locationmieteoder Reisekosten - findet inzwischen weitgehend online statt. Die Pandemie gabdieser Branche zusätzlichen Aufschwung. Ob Yoga, Sport, Ernährungsberatung oderberufliche Weiterbildung - alles, was online funktioniert, hat Hochkonjunktur.Durch das skalierbare Geschäft sind die Angebote für den einzelnen Kundenvergleichsweise günstig und für die Anbieter trotzdem hochprofitabel. Bereits2018 erreichte der E-Learning-Markt in Deutschland einen Umsatz von einerMilliarde Euro, der sich bis Ende 2021 nach Expertenaussagen verdreifachen wird.Kunden profitieren durch bezahlbare Beratung zu festen Preisen und tausendfacherprobte, nachweislich erfolgreiche Vorgehensweisen.Digitalisierung nicht als Notlösung, sondern als GeschäftsmodellAus den eigenen Erfahrungen und Erfolgen heraus hat sich Baulig Consulting aufSelbstständige und mittelständische Unternehmen spezialisiert, die ihreDienstleistungen durch Digitalisierung skalieren möchten. Andreas und MarkusBaulig haben eine komplett digitale Unternehmensberatung aufgebaut - vermutlichdie erste in Deutschland. Sie beraten ihre Kunden zu 98 Prozent virtuell. Dazugehören Consulting-Video-Calls, ein ausgezeichnetes E-Learning-Programm sowieindividueller Live-Support über digitale Kanäle. Ihre Kunden profitieren vonhundertfach erprobten Best Practices, einem Austausch mit anderen Unternehmernund Unternehmerinnen auf Augenhöhe und vor allem einer zeit- undortsunabhängigen Beratung, die immer verfügbar ist.Die innovativen Gründer sind sicher, dass sich digitale Beratung zum Massenmarktentwickeln wird. Dabei können Mittelständler von der orts- und zeitunabhängigenExpertise sowie der niedrigen Kostenstruktur besonders profitieren - um ihreigenes Business fit für die digitale Zukunft zu machen.Hier gibt es ein Whitepaper zum Thema zum Download:https://www.bauligconsulting.de/whitepaperÜber Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland,die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mitFokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden 4.000Kunden via Online-Trainings und Consulting-Video-Calls zu erprobten,standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. DasUnternehmen beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro.