PageGroup Diversity Management Studie 2021 / Deutsche Unternehmen sind so divers aufgestellt wie nie (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Diversity Management gewinnt in deutschen Unternehmen weiter

an Bedeutung. Immer mehr Organisationen erkennen die Wichtigkeit des Themas und

stellen sich entsprechend vielfältig auf. Das zeigt die dritte Auflage der

Diversity Management Studie der Personalberatung PageGroup. Insgesamt schätzen

94 Prozent der Befragten das Thema Diversity Management als wichtig für den

weltweiten Unternehmenserfolg ein. An der Studie haben über 300 Diversity

(Mit-)Verantwortliche aus Unternehmen in Deutschland teilgenommen.



Diversity Management hat im Laufe der letzten sechs Jahre einen deutlichen

Sprung nach vorne gemacht: Beschäftigten sich im Jahr 2015 noch 45 Prozent und

drei Jahre später 63 Prozent der deutschen Unternehmen mit Diversity, geben nun

fast 70 Prozent an, dass sie sich dem Thema angenommen und aktiv in die

Unternehmenskultur integriert haben. Zudem planen nur noch 13 Prozent der

Unternehmen, die sich bislang nicht mit Diversity Management auseinandergesetzt

haben, dies auch in Zukunft nicht zu tun. Im Jahr 2015 lag dieser Anteil noch

bei 35 Prozent.









Bei der Frage, welche internen Erfolge durch Diversity Management erzielt

wurden, zeigt sich ein klares Bild: Die Befragten geben an, eine spannendere

Arbeitsatmosphäre (53%), eine gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit (47%) und

eine höhere Innovationskraft (27%) in vielfältigen Teams wahrzunehmen. Laut

Goran Baric, Geschäftsführer der PageGroup Deutschland, ist es nicht von der

Hand zu weisen, dass diverse Teams erfolgreicher sind und den Unternehmen einen

Mehrwert bieten: "Diverse Teams profitieren von den verschiedenen

Charakterzügen, interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungen einzelner

Teammitglieder. Deshalb gilt es, sie zu fördern."



Aber auch nach außen erhöht sich durch Diversity Management die Attraktivität

der Unternehmen. So geben 66 Prozent der Studienteilnehmer:innen an, dass

Diversity Management Initiativen die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke bei

Bewerber:innen steigern und sich das Unternehmensimage verbessert (47%). An

dritter Stelle der erzielten externen Erfolge steht die Entwicklung von

innovativen Lösungen und Produkten (24%).



Mehr Vielfalt im Recruiting und Chancen für Quereinsteiger



Mit welchen Maßnahmen fördern Unternehmen Diversity nun konkret? Die Studie

zeigt, dass ein Großteil der Befragten (80%) flexible Arbeitszeitmodelle

ermöglicht. Die Hälfte investiert in familienfreundliche Angebote und geht damit

verstärkt auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter:innen ein. Eine sichtbare

Veränderung findet außerdem in den Recruitingprozessen statt: Waren es vor drei



