Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Kaufpreisentwicklung vonBestandswohnungen während der Corona-Pandemie zeigt:- In allen untersuchten Großstädten stiegen die Kaufpreise von Februar 2020 bisheute weiter- Teuerste Städte mit weiterem Anstieg: München (+8 Prozent), Frankfurt (+7Prozent), Hamburg (+15 Prozent)- Größtes Plus von 30 Prozent in Essen, auch in Hannover (+24 Prozent) undDresden (+20 Prozent) wird der Immobilienkauf zunehmend teurer- Kein durchgehender Corona-Effekt: In 8 Städten sind die Preisanstiege größergeworden, in 6 Städten geringerSeit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie das Leben und die Wirtschaft. Beider Entwicklung der Immobilienpreise ist davon nichts zu spüren, wie eineaktuelle Analyse von immowelt zeigt: In den 14 Städten mit mehr als 500.000Einwohnern steigen die Kaufpreise von Bestandswohnungen seit Februar 2020, alsokurz vor dem 1. Lockdown, bis heute weiter. In der Spitze beträgt der Anstiegsogar bis zu 30 Prozent. Untersucht wurden die Angebotspreise für eineBeispielwohnung (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) aus dem Bestand. Auch inden teuersten deutschen Städten ist keine Entspannung in Sicht. In Münchenstiegen die Preise während der Corona-Pandemie um 8 Prozent. EineBestandswohnung kostete im vergangenen Monat 8.140 Euro pro Quadratmeter. InFrankfurt, der zweitteuersten Stadt der Untersuchung, ist der prozentualePreiszuwachs ähnlich: plus 7 Prozent binnen eines Jahres. Aktuell werden 5.490Euro pro Quadratmeter verlangt. Einen noch stärkeren Anstieg mit einem Plus von15 Prozent verzeichnet Hamburg (5.100 Euro), das während der Corona-Pandemiesogar die 5.000-Euro-Marke geknackt hat."Einerseits blicken viele Deutsche durch den anhaltenden Lockdown in eineungewisse Zukunft. Andererseits ist bei denjenigen, die keine finanziellenEinbußen haben, der Wunsch nach räumlicher Veränderung stark angewachsen. DieNachfrage nach Immobilien ist sogar noch größer als vor der Corona-Krise", sagtProf. Dr. Cai Nicolas Ziegler, CEO von immowelt. "Besonders der Immobilienkaufist im vergangenen Jahr nochmal stärker in den Fokus der Deutschen gerückt. Dadas Angebot in den Großstädten aber nach wie vor begrenzt ist, steigen dieKaufpreise unbeirrt weiter."Die gestiegene Nachfrage wird auch in den beiden Großstädten am Rhein sichtbar.Sowohl in Köln (+9 Prozent) als auch in Düsseldorf (+19 Prozent) machten dieAngebotspreise für Bestandswohnungen nochmal einen kräftigen Sprung. Während derQuadratmeter in Köln aktuell 3.730 Euro kostet, liegt dieser auf der anderenSeite des Rheins bereits bei 4.490 Euro. Damit ist Düsseldorf auch teurer als