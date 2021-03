Peter Hahn erweitert Portfolio an nachhaltigen Marken (FOTO)

Winterbach (ots) - Mit langlebigen und hochwertigen Produkten aus

Naturmaterialien hat sich das Winterbacher Fashion Unternehmen einen Namen

gemacht. Mit zwei neuen Marken erweitert Peter Hahn nun sein Portfolio an

nachhaltiger Mode.



Das Multichannelunternehmen Peter Hahn launcht im März zwei nachhaltige Marken:

Peter Hahn Pure Edition und True Standard. Damit wird bewusst eine immer größer

werdende Zielgruppe angesprochen, die sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit

auseinandersetzt und die sich tragbare, wertige und innovative Outfits wünscht

und dabei nicht auf den modischen Anspruch verzichten möchte.





Alle Artikel der Peter Hahn Pure Edition sind gemäß den Kriterien von GOTS(Global Organic Textile Standard, Ecocert Greenlife, Lic. No 204284)zertifiziert und mit dem staatlichen Siegel Grüner Knopf ausgezeichnet. DasSortiment umfasst Damenoberbekleidung wie T-Shirts, Pullover, Kleider und Hosensowie Homewear und Nachtwäsche. Die Kollektion bietet Modern Basics in Uni,gemixt mit modischen Drucken - zum Wohlfühlen und Kombinieren - zu einem gutenPreis-Leistungs-Verhältnis. Für die Kollektion werden ausschließlich biologischerzeugte, ressourcenschonende Naturfasern wie Baumwolle , Leinen und Denim sowiein der Herbst-/Wintersaison auch Schurwolle verwendet.Die Marke True Standard wurde von Bernd Keller ins Leben gerufen. Als CreativeDirector entwickelt er diese nun gemeinsam mit Peter Hahn weiter. Die Marke, diefür sustainable premium casualwear steht, hat den Anspruch, jeden Artikelökologisch, recycelt, vegan oder lokal in Europa zu produzieren. Eine moderneFair Fashion Kollektion im modischen Premiumsegment, die sich an Frauen 45+richtet, die ein junges Mindset haben und denen Stil und Anspruch wichtiger sindals das Verfolgen von Trends. Ein großer Fokus liegt hierbei auf der Entwicklungvon modernen und komfortablen Materialien: knitterarm und angenehm auf der Haut.Somit die perfekte Kollektion für Reisen, Freizeit und Homeoffice.Bernd Keller ergänzt: "Der Erfolg einer Marke liegt nicht im einzelnen Produkt.Es beginnt mit der ehrlichen Haltung. Peter Hahn ist damit für True Standard undmich der ideale Partner. Wir teilen den Qualitätsanspruch sowie unser Werte- undNachhaltigkeitsverständnis und die gleiche Vision.""Wir freuen uns sehr, mit den Marken Peter Hahn Pure Edition und True Standardunsere Nachhaltigkeitsaktivitäten konsequent weiter auszubauen. Unsere Kundinnenhaben einen hohen Anspruch an Mode, Design und Modernität. Gleichzeitig wollenwir unseren Kindern und Enkeln einen langfristig intakten Planeten hinterlassen.Diese beiden Ansprüche gilt es, durch unsere Arbeit so weit möglich in Einklangzu bringen. Mit diesen Marken machen wir gezieltes Research and Development imSourcing, der Verarbeitung, beim Färben, im Recycling usw. Von den Erkenntnissenprofitieren dann alle anderen Sortimente unmittelbar", so Stefan Kober,Geschäftsführer bei Peter Hahn.Die ersten Kollektionen von True Standard und Peter Hahn Pure Edition sind ab15. März 2021 im Handel und Online erhältlich.Mehr nachhaltige Mode unter http://www.peterhahn.de/Nachhaltige-modeWeitere Informationen zu True Standardhttps://www.peterhahn.de/magazin/brand-story-true-standardDie Peter Hahn GmbH in KürzeSeit über 50 Jahren ist Peter Hahn erfolgreiches Modeunternehmen im gehobenenQualitäts- und Preis-Segment. 1964 wurde die Peter Hahn GmbH in Winterbachgegründet. Mit Lamahaarprodukten konnte Peter Hahn eine Marktlücke besetzen undeine erfolgreiche Geschäftsentwicklung einleiten. Heute steht dasModeunternehmen mit dem Angebot hochwertiger Mode via Katalog, Internet undstationärem Einzelhandel für ein äußerst erfolgreiches und dynamisch wachsendesUnternehmenskonzept in zehn europäischen Ländern. Das Unternehmen bietet einebemerkenswerte Vielfalt von über 250 Marken wie z.B. Bogner, Brax, FadenmeisterBerlin, Looxent, Lacoste, u.v.m. Mit diesem Sortiment richtet sich dasUnternehmen vorrangig an die Zielgruppe Frauen im Alter ab 45 Jahren. Peter Hahnist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TriStyle Mode GmbH.