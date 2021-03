Grüne Welt: Irland feiert virtuell

St. Patrick's Day - Irlands Nationalfeiertag - wird dieses Jahr online gefeiert, wie immer in Grün – dem Synonym für den irischen Stolz.

Irlands Nationalfeiertag wird dieses Jahr online gefeiert. Der St. Patrick’s Day am 17. März kann live von der ganzen Welt aus über die Bildschirme mitverfolgt werden – auf Social Media, im Web und in TV-Kanälen. Die berühmte St. Patrick Parade zur Feier des heiligen St. Patrick findet mit Liveperformances aus drei angesagten Pubs, zahlreichen Events und Konzerten statt. Irland feiert den Tag wie immer in Grün – dem Synonym für den irischen Stolz.

Der Schutzheilige St. Patrick

Die Geschichte des heiligen Patrick fasziniert die ganze Welt. Er war kein Ire, sondern wurde als Junge in Wales oder Schottland gefangen genommen uns als Sklave nach Slemish Mountain in der Grafschaft Antrim geschickt. Er hütete Schafe, bis er eine Vision hatte, die Botschaft des Christentums in Irland zu verbreiten. Der Nationalheilige christianisierte die Insel und über Schottland weite Teile Europas. Der Legende nach verwendete St. Patrick ein Kleeblatt als Metapher für die Heilige Dreifaltigkeit, weshalb der Tag bis heute mit Kleeblättern in Verbindung gebracht wird. Der Schutzheilige starb im Jahr 461 in Saul in der Grafschaft Down. Er ist auf dem Gelände der Down Cathedral in Downpatrick begraben.

St. Patrick ist in Irland allgegenwärtig. Viele Kirchen und Kathedralen tragen seinen Namen, ebenso Berge, heilige Quellen und unzählige Einwohner selbst. Das „Land der Heiligen und Gelehrten“ feiert Patrick jedes Jahr an seinem Todestag, dem 17. März.

An diesem Feiertag findet in ganz Irland ein rauschendes Fest mit Paraden, Festveranstaltungen, Gottesdiensten und Konzerten aus Pubs statt. Und die ganze Welt mitsamt aller ausgewanderten Iren auf der ganzen Welt feiert mit. Die erste Parade zum St. Patrick’s Day fand übrigens 1737 in Boston in den Vereinigten Staaten statt. Die erste Parade in Irland wurde 1903 in Waterford veranstaltet.

Berühmte Spuren in Nordirland

Der St. Patrick’s Day ist der höchste irische Feiertag. Wer sich auf die Spuren des Heiligen begeben will, muss nach Nordirland reisen und dem Saint Patrick Trail folgen. Dort kann man die Bedeutung des ersten Missionars im 5. Jahrhundert für die Christianisierung Irlands auf einer 148 Kilometer langen Besichtigungsroute erkunden. Patrick hat seine Spuren überall auf der Insel hinterlassen.

Vom legendären Rock of Cashel in der Grafschaft Tipperary bis hin zum atemberaubenden Gipfel des Croagh Patrick in der Grafschaft Mayo, einem sehr beliebten Wallfahrtsort. In den Grafschaften Armagh und Down in Nordirland ist jedoch sein Vermächtnis am stärksten zu spüren: In der winzigen Saul Church, die an der gleichen Stelle wie Patricks erste Kirche in Irland errichtet wurde, und in Armagh City, wo ihm gleich zwei Kathedralen gewidmet sind, sowie in der Down Cathedral in Downpatrick, wo er schließlich seine letzte Ruhestätte fand.

Die ganze Welt feiert mit

Dieses Jahr wird der St. Patrick’s Day nur virtuell gefeiert. Das bedeutet aber nicht nur einen Nachteil, denn da alle Feierlichkeiten virtuell übertragen werden, kann jeder auf der ganzen Welt zuhause daran teilhaben.

Auf dem Fernsehsender St. Patrick’s Festival TV kann die ganze Welt am St. Patrick’s Festival teilhaben. Das Festival findet vom 12. Bis 17. März online statt. Das Thema in diesem Jahr ist „Irland erwacht“: die Sorgen des Winters sollen abgeschüttelt werden und man soll sich auf die helleren Tage freuen. Alle Events sollen das irische Leben feiern, darunter sind Musik, Gedichte, Geschichten, Essen, Kunsthandwerk, Comedy und Tanz.

Das Festival kann in Echtzeit online miterlebt werden. Traditionelle Bräuche, Gepflogenheiten, virtuelle Touren durch die grün erleuchteten Straßen und Gebäude sowie Kunstinstallationen erwarten die Zuschauer. Das Programm soll die Familien von mehr als 70 Millionen Menschen irischer Abstammung rund um den Globus verbinden und begeistern – und ihre Freunde weltweit gleich mit.

Das berühmte traditionelle Fest hat seine Aktivitäten in diesem Jahr sogar ausgeweitet und präsentiert erstmals auch eigene Konzerte zum St. Patrick’s Day – die Feierlichkeiten werden somit vom 18. bis 21. März verlängert, das Programm und Tickets gibt es hier.

Feier aus den beliebtesten irischen Pubs

Die offizielle Feier zur St. Patrick’s Day Party aus Irland besteht aus einer 90-minütigen Show, die am 17. März live aus drei der beliebtesten Pubs Irlands übertragen wird – dem Johnnie Fox’s Pub in Dublin Mountains, dem Duke of York Pub in Belfast und dem Dick Mack’s Pub in der Grafschaft Kerry. Eröffnet wird die Unterhaltungsshow von den Celtic Drummers in Dublin, während sie die Folkmusik-Superstars, die Shamrock Tenors, aus Belfast dabei unterstützen werden. Riverdance wird auch dabei sein, um den Zuschauern ein paar Einblicke in diese Kunstform zu geben. Dazu kommen noch weitere Darbietungen, wie etwa das Musizieren mit Löffeln und das Eingießen eines perfekten Pint Guinness aus einer Dose. Die Veranstalter versprechen eine unvergessliche Nacht.

Dabei sein kann man am 17. März von 20:00 bis 21:30 Uhr auf Facebook, auf YouTube oder per #StPatricksDayAtHome.

Bilderquelle: www.ireland.com

