Einladung zur Pressekonferenz "Mission Zukunftsfähigkeit" von dm am Freitag, 26. März 2021, um 14 Uhr

Karlsruhe (ots) - Wir laden Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz "Mission

Zukunftsfähigkeit" von dm-drogerie markt am Freitag, 26. März 2021, um 14 Uhr

ein.



Sie können sich digital per Teams beteiligten oder im dm-dialogicum, Am dm-Platz

1 in Karlsruhe, an der Veranstaltung teilnehmen.







verantwortliche Koordinatorin für ökologische Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit,

und Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, werden im Rahmen der

Pressekonferenz:



Erstens über die Voraussetzungen, Haltungen, Ziele und Maßnahmen von dm in Form

eines Nachhaltigkeits-Berichts nach GRI-Standard informieren.



Zweitens den ambitionierten Start der ersten umweltneutralen Produktserie im

Einzelhandel vorstellen.



In einer Zuschaltung werden Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Lehrstuhl für

Sustainable Engineering an der TU Berlin, und Dr. Dirk Gratzel, HeimatERBE,

gemeinsam mit Kerstin Erbe und Christoph Werner die außergewöhnlichen

Eigenschaften der umweltneutralen Produktserie darlegen.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung per E-Mail an

herbert.arthen@dm.de oder per Telefon unter 0721-5592-1195. Bitte teilen Sie uns

auch mit, ob Sie per Teams oder im dm-dialogicum teilnehmen möchten. Die

Teilnahme vor Ort ist - je nach der zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Verordung -

nur in begrenzter Zahl möglich (first in, max. 15 Teilnehmer).



Pressekontakt:



Herbert Arthen

dm-drogerie markt

Telefon: +49 721 5592 1195

herbert.arthen@dm.de

newsroom.dm.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50659/4864980

OTS: dm-drogerie markt





Kerstin Erbe, dm-Geschäftsführerin für das Ressort Produktmanagement undverantwortliche Koordinatorin für ökologische Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit,und Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, werden im Rahmen derPressekonferenz:Erstens über die Voraussetzungen, Haltungen, Ziele und Maßnahmen von dm in Formeines Nachhaltigkeits-Berichts nach GRI-Standard informieren.Zweitens den ambitionierten Start der ersten umweltneutralen Produktserie imEinzelhandel vorstellen.In einer Zuschaltung werden Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Lehrstuhl fürSustainable Engineering an der TU Berlin, und Dr. Dirk Gratzel, HeimatERBE,gemeinsam mit Kerstin Erbe und Christoph Werner die außergewöhnlichenEigenschaften der umweltneutralen Produktserie darlegen.Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung per E-Mail anherbert.arthen@dm.de oder per Telefon unter 0721-5592-1195. Bitte teilen Sie unsauch mit, ob Sie per Teams oder im dm-dialogicum teilnehmen möchten. DieTeilnahme vor Ort ist - je nach der zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Verordung -nur in begrenzter Zahl möglich (first in, max. 15 Teilnehmer).Pressekontakt:Herbert Arthendm-drogerie marktTelefon: +49 721 5592 1195herbert.arthen@dm.denewsroom.dm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50659/4864980OTS: dm-drogerie markt