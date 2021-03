DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus 16.03.2021 / 12:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus



Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden Bezugsrechte durch entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich das Bezugsangebot nur noch auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) durchgeführt wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich bereit erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten.