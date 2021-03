Anderer Flieger, gleiche Himmelsrichtung. Nachdem die Bullen ihren ersten Abflug haben sausen lassen, und der Markt ein neues Tief ausgebaut hat, könnte nun kommende Woche ein neuer Versuch anstehen.

Anderer Flieger, gleiche Himmelsrichtung. Nachdem die Bullen ihren ersten Abflug haben sausen lassen, und der Markt ein neues Tief ausgebaut hat, könnte nun kommende Woche ein neuer Versuch anstehen. Wir sind für diesen gewappnet und werden eine Kurznachricht an unsere Abonnenten verschicken, sobald wir einen Einstieg setzen. Aktuell warten wir noch ab, da wir den Start am heutigen Montag beobachten wollen. Auch die Indikatoren sind noch nicht ganz reif, was sich jedoch mit dem Handel am heutigen Montag ändern könnte.

Die Struktur, die sich seit dem Anlaufen des 61.8%-Retracements gebildet hat, sieht jedoch nicht schlecht aus. Diese könnte sich als Start eines Impulses entpuppen. Grundsätzlich hat sich durch den tieferen Abverkauf auch unser hinterlegter Count geändert. Wir gehen mit dem Anlaufen der 61.8% bei $1.18890 davon aus, dass es sich um eine Welle des zweiten Grades handelt. Dies bedeutet für uns ein größeres Potenzial auf der Oberseite. Sofern das aktuelle Tief bei $1.18357 verteidigt werden kann, liegt das Ziel der Welle iii in Grün im $1.30er-Bereich.

Im EUR/GBP warten wir noch auf den letzten Reifegrad, bevor wir die Frucht pflücken werden. Wir befinden uns erneut, wie erwartet, in unserem Tradingbereich und gehen von einer Machtübernahme der Bullen aus. Mit dieser würden wir die Korrektur und Welle (2) in Weiß beenden. Das 78.6%-Retracement stellt für Welle (2) in Weiß auch einen guten Anlaufpunkt dar. Wir planen im EUR/GBP einen Einstieg in dieser Woche. Unsere Primärerwartung bleibt, dass die Bullen durchstarten, und wir neue Hochs jenseits 0.95er-GBP-Marke sehen werden. Auch wenn die Bullen diesen Schritt nicht schaffen sollten, erwarten wir jedoch eine substanzielle Gegenbewegung, die einen lohnenswerten Longeinstieg darstellt. Sobald es soweit ist, werden wir wie immer eine Kurznachricht an unseren Verteiler verschicken.

Der Zielbereich wurde erneut angelaufen, und wir erwarten nun die Trendwende. Wir einen Einstieg zu setzen sobald die Indikatoren grünes Licht geben. Mittelfristig gehen wir von einem stärkeren Euro aus und sehen mindestens Kurse im 0.95er-GBP-Bereich auf uns zukommen. Primärerwartung ist ein Ausbruch in Richtung Parität!

