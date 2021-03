Berlin (ots) - Die deutschen Genossenschaftsbanken haben sich im Geschäftsjahr

2020 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich behauptet. Die 814

Institute standen ihren mittelständischen und privaten Kundinnen und Kunden in

der Pandemie als verlässliche Finanzpartner zur Seite. So wuchsen die

ausgereichten Kredite um 6,2 Prozent. Die Einlagen erhöhten sich um 7,6 Prozent.

Der Zinsüberschuss war mit minus 1,9 Prozent rückläufig, während der

Provisionsüberschuss erneut zulegte (3,8 Prozent). Der vorläufige

Jahresüberschuss erreichte 2,1 Milliarden Euro. Ihre gute

Eigenkapitalausstattung konnten die Genossenschaftsbanken um 4,1 Prozent weiter

stärken.



Als regional verankerte Banken teilen die Genossenschaftsbanken die Sorgen der

mittelständischen Firmenkundschaft. "Die vom Lockdown am stärksten betroffenen

Branchen werden die aufgelaufenen Umsatzverluste wohl in diesem Jahr nicht mehr

ausgleichen können", sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "Die mittelständischen

Unternehmen brauchen eine verlässliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie,

mit der die Wirtschaft rasch wieder hochfahren kann", forderte Kolak.







Stabilitätsanker sind. "Die Institute haben die Risiken auch im Umfeld der

Coronapandemie im Griff", so die BVR-Präsidentin. Risiko, Ertrag und

Eigenkapital seien seit Jahren im guten Gleichgewicht.



Kritisch bewertet Kolak das unbeirrte Festhalten der EU-Kommission und der

portugiesischen Ratspräsidentschaft an einer europäischen Einlagensicherung

(EDIS). Statt der Umverteilung von Risiken müsse gerade angesichts der

wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Pandemie der Risikoabbau in den

Bankbilanzen im Mittelpunkt stehen. Kolak: "Eine Vergemeinschaftung der Haftung

für bestehende Risiken erhöht systemische Gefahren innerhalb der Bankenunion.

Die Bundesregierung sollte daher eine klare Haltung gegen EDIS einnehmen, da die

Voraussetzungen für einen solch weitreichenden Schritt nicht vorhanden sind."



Stabiles Kundengeschäft



Im abgelaufenen Geschäftsjahr wuchsen die Kredite über alle Kundengruppen hinweg

um 6,2 Prozent auf 665 Milliarden Euro. Der Marktanteil erhöhte sich um 0,4

Prozentpunkte auf 17,6 Prozent. Treiber dieser Entwicklung ist die anhaltend

rege Nachfrage nach langfristigen Wohnungsbaukrediten, die mehr als die Hälfte

des Kreditportfolios der Genossenschaftsbanken ausmachen.



Auch auf der Einlagenseite sind die Genossenschaftsbanken in den vergangenen

Jahren kräftig gewachsen. Die Kundeneinlagen stiegen 2020 um 7,6 Prozent auf 791 Seite 2 ► Seite 1 von 2



