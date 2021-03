Sichtbar ist unverzichtbar - gerade in Krisenzeiten! / Ad Alliance Analyse untermauert Argumente zur Markenpflege und -bildung in konjunkturschwachen Zeiten

Köln (ots) - 16. März 2021 - Der Stillstand der letzten Monate wird mit ersten

Lockdown-Lockerungen durchbrochen, dementsprechend hofft der Handel auf das

Ostergeschäft - so die aktuelle Situation in Deutschland. Ad Alliance hat einen

genauen Blick auf die Entwicklung der Werbespendings im deutschen Werbemarkt und

dem kausalen Zusammenhang zur Markenpflege und -bildung geworfen. Eines vorab:

Die Untersuchung "Werben? Jetzt!" untermauert die Kernergebnisse vergangener

"Krisenstudien", dass das Gebot des Handelns gilt, um langfristig

wettbewerbsfähig zu sein.



Strategie statt Aktionismus





Auffallen, hervorstechen und in Erinnerung bleiben - das gilt vor allem auch inschwierigen Zeiten. Mit anhaltender Pandemie hat sich ein deutliches Bildgezeichnet: Etablierte Marken sind Konsumenten wichtiger denn je. Sie geben einStück Stabilität und Vertrautheit, sind ein Anker. Egal welche Produktkategorie- mehr als die Hälfte der Deutschen geben zu, häufiger zu bekannten, etabliertenMarken zu greifen. Das deckt sich mit Zahlen der GfK, wonach die deutschenHaushalte im Corona-Jahr 2020 durchschnittlich gut zehn Prozent mehr Geld fürMarkenartikel ausgegeben haben als im Vorjahr. Während beim Konsumenten dieBedeutung von Marken steigt, wurden mit Ausbruch der Pandemie dennochbranchenübergreifend Werbespendings stark reduziert, obwohl sich an derGrundvoraussetzung für den Markenerfolg nichts geändert hat - während dergesamten Customer Journey in den Köpfen der Konsumenten präsent zu sein. Mitsolchen kurzfristigen Maßnahmen wird genau diese Regel ausgehebelt, dennKommunikation schafft Präsenz und Werbung ist Kommunikation. Ein Verzicht - wennauch nur vorübergehend - hat nachhaltige Folgen. Ein beispielhafter Blick aufdie PKW-Branche zeigt, dass mit den drastischen Kürzungen der Werbeinvestitionenim April 2020 zeitgleich die Werbeerinnerung eingebrochen und dieMarkenbekanntheit abgenommen hat. Obwohl die Investitionen ab Mai wiederkontinuierlich erhöht wurden, die Spendings im Juli sogar die Vorjahreswerteüberstiegen, blieb die Branche dennoch unter ihrem Ausgangsniveau. Insgesamtwurden neun Prozent weniger als im Vorjahr für Werbung ausgegeben und diedurchschnittliche Werbeerinnerung lag um 13 Prozent niedriger. Selbst dasengagierte Gegensteuern im vierten Quartal 2020 konnte die Verluste nichtkompensieren. Der Weg zurück ist also lang, da die Aufmerksamkeit und Sympathieder Verbraucher sich zwischenzeitlich auf die Wettbewerber verlagern kann."Die Analyse belegt erneut ein bekanntes Krisen-Phänomen: Es ist wichtig zuwerben - in guten Zeiten, aber in schlechten sogar noch mehr!", erklärt FrankVogel , CSMO, Ad Alliance. "Kurzfristige, drastische Kürzungen der Werbeausgaben