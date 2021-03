Pressemitteilung azubi.report 2021 (FOTO)

Bochum (ots) - Sicherheit statt Selbstentfaltung: Corona-Krise lässt Azubis an

So ist inzwischen ein sicherer Arbeitsplatz für 69 Prozent der befragtenAuszubildenden der größte Wunsch für ihre Zukunft. Für fast jede:n Zweite:n (47Prozent) ist das Bedürfnis nach Sicherheit im Job seit Ausbruch der Pandemiegewachsen. Frei und ortsungebunden arbeiten zu können, ist dagegen nur für 22Prozent wichtig. Gerade die Auszubildenden, die kurz vor dem Abschluss stehen,scheinen besonders verunsichert zu sein. So schätzen 20 Prozent derAuszubildenden im dritten Ausbildungsjahr und 29 Prozent der Auszubildenden imvierten Ausbildungsjahr ihre Übernahmechancen als schlechter ein.Besorgniserregend ist die fehlende Bindung der Azubis zu ihrem Arbeitgeber.Aufgrund von ausfallendem Berufsschulunterricht befürchtet jeder dritte, diePrüfungen nicht bewältigen zu können."Freiheit, Selbstverwirklichung, große Träume - Auszubildende habenberechtigterweise hohe Erwartungen an die Zukunft. Der azubi.report 2021 zeigt,die Wunschvorstellungen werden bescheidener und weichen Angst und Ungewissheit,"erklärt Felix von Zittwitz, Geschäftsführer von Ausbildung.de und Herausgeberdes azubi.reports. "Nur elf Prozent wünschen sich, in Zukunft für ihrUnternehmen zu arbeiten, aber wir können diese Unzufriedenheit mit derAusbildung nicht ausschließlich auf die Krise abwälzen. Das scheint einlangfristiges Problem zu werden, wie wir beim Vergleich über die Jahrefeststellen."Der Report legt dabei offen: Mit zunehmender Betriebszugehörigkeit sinkt dieZufriedenheit mit der Ausbildung und die Angst wächst, nicht übernommen zuwerden: So sind insgesamt nur noch 59 Prozent zufrieden mit ihrer Ausbildung -gegenüber der Vorgänger-Studie im Jahre 2019 ein Rückgang um sechsProzentpunkte. Alarmierend: Je länger die Auszubildenden dabei sind, desto