Roche Generalversammlung 2021

Mit 99.73% der Stimmen wurde Christoph Franz erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Er wandte sich in einem Grusswort, das heute im Internet veröffentlicht wurde, an die Aktionärinnen und Aktionäre:

Basel, 16. März 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass ihre ordentliche Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Die Generalversammlung wurde aufgrund der Pandemiebeschränkungen lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Roche Holding AG ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Testaris AG wahrnehmen. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat 84.58% der total 160'000'000 Aktien. Der Lagebericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 wurden genehmigt.

„Angesichts der Ausnahmesituation, die durch die Coronakrise ausgelöst wurde, kann man unser Jahresergebnis als sehr solide bezeichnen. Es ermöglicht uns, die Dividende zum 34. Mal in Folge auf 9,10 Schweizer Franken je Titel zu erhöhen. Wir sind stolz auf die Beiträge unserer Divisionen Diagnostics und Pharma zur Bewältigung der Pandemie. In Rekordzeit konnten wir 16 diagnostische Lösungen zur Verfügung stellen und arbeiten intensiv auch mit Partnern an der Entwicklung und Produktion von Behandlungsoptionen gegen Covid-19. Trotz der Pandemie bedingt schwierigen Umstände konnten wir auch erfreuliche Fortschritte in unserer Produktpipeline erreichen. Es sind nun 19 neue Wirkstoffe in der späten Entwicklungsphase – ein eindrücklicher Erfolg im Bestreben, unser Portfolio zu verjüngen.“

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 99.73% die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 und mit 99.45% die Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2020. Im Weiteren beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Mit 100% stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns zu. Zudem beschlossen sie, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr von 9.00 auf 9.10 Franken (brutto) pro Aktie und Genussschein zu erhöhen. Dies ist die 34. Dividendenerhöhung in Folge.